Los Oscar 2020 se celebra este 9 de febrero y millones de personas están con la expectativa sobre que película será elegida como la mejor de la gala.

Nueve son las películas que pelean la categoría más importante de los Premios Oscar: Joker, Parasite, Once Upon a Time in Hollywood, JoJo Rabbit, 1917, Historia de un Matrimonio, The Irishman, Ford v Ferrari y Mujercitas.

¿Cuándo es la entrega de los Oscar 2020?

La gala se celebra este domingo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

¿En qué horario ver los Oscar 2020 EN VIVO?

Oscar 2020: hora y canal en Perú

Hora: 8:00 pm. Canal: Latina (TV abierta), TNT en español y TNT Series en idioma original (TV por cable)

Oscar 2020: hora y canal en México

Hora: 7:00 pm - Canal: Azteca 7 (TV abierta), TNT en español y TNT Series en idioma original (TV por cable)

Oscar 2020: hora y canal en España

Lunes 10 de febrero - Hora: 00.30 am. (alfombra roja) 02:00 am. (Ceremonia) Canal: Movistar+

Oscar 2020: hora y canal en Estados Unidos

Hora: 8:00 pm - Canal ABC

Oscar 2020 - predicciones

Guía de canales para ver los Oscar 2020 EN VIVO

- Premios Oscar 2020 en América Latina: TNT - 102 o 22

- Premios Oscar 2020 en Estados Unidos: ABC

- Premios Oscar 2020 en España: Movistar+ y en el sitio web Yomvi.

¿Dónde ver los Oscar 2020 EN VIVO?

La cuenta oficial en Twitter de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de Hollywood transmitirá el streaming en vivo de la alfombra roja a partir de las 2:00 p.m. (hora del Pacífico).

Para Europa y Latinoamérica, TNT (con traducción al español) y TNT Series (en idioma original) serán los canales que transmitirán los premios Oscar 2020. Vía online, a través de TNT Go.

TNT EN VIVO: ¿Qué canal es en Latinoamérica?

En Movistar TNT es el canal 102 y Claro es el canal 22