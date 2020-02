Los Oscar EN DIRECTO ONLINE en ESPAÑA | La ceremonia número 92 de los Premios de la Academia se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California (Estados Unidos). En esta velada, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconocerá a las mejores películas que se estrenaron en 2019.

España se hará presente en la gala con tres importantes nominaciones: ‘Dolor y Gloria’, film dirigido por Pedro Almodóvar y nominado a la categoría ‘Mejor Película Internacional’; Antonio Banderas, nominado a ‘Mejor Actor’ por su participación en la misma película y el filme ‘Klaus’ de Sergio Pablos, nominado en la categoría ‘Mejor película de animación’.

La ceremonia más importante de la industria del cine podrá verse en España en la madrugada del lunes. Por segunda ocasión consecutiva, la gala de los Oscar no tendrá un conductor principal durante toda la transmisión. Serán varios actores, actrices y celebridades los encargados de anunciar y entregar los premios.

[EN DIRECTO] Gala de los Oscar 2020: alfombra roja y todos los nominados en directo | lunes 10 de febrero

00:28 a.m. Antonio Banderas, nominado en la categoría 'Mejor Actor’, ya se encuentra presente en la alfombra roja de los Oscar 2020

El destacado actor está acompañado de su pareja, Nicole Kimpel y su hija Stella.

00:21 a.m. La cantante catalana Gisela ha llegado a la alfombra roja de los Oscar 2020.

Gisela acompañará a Idina Menzel cantando la canción ‘Into the unknown’ (Mucho más allá) de la película ‘Frozen 2’.

00:04 a.m. Continúan llegando los nominados a la gala de los Oscar 2020

Estrellas y nominados lucen sus mejores galas para un noche memorable.

[EN DIRECTO] Gala de los Oscar 2020: sigue el minuto a minuto del evento más importante del cine | domingo 9 de febrero

11:52 p.m. Ya van llegando los nominados a la alfombra roja de los Oscar 2020

El equipo de la película ‘Parasite’ se muestra muy animado y saluda al público presente.

11:44 p.m. Todo listo para el inicio de la alfombra roja de la gala de los Oscar 2020

La cuenta oficial de Instagram de los Oscar ya empezó a publicar fotos del decorado de la alfombra roja de los Premios de la Academia.

Lugar y fecha de la entrega de los Oscar 2020

La madrugada del lunes se iniciará la gala de premiación y entrega de los Óscar 2020 en el Dolby Theatre de Los Angeles, California, en Estados Unidos.

El hogar de los Oscar durante casi dos décadas, el Dolby Theatre en el corazón de Hollywood fue diseñado desde el principio para ser el lugar elegido para la transmisión de los Premios de la Academia. Foto: Geoffrey Morrison/CNET.

Españoles nominados al Oscar 2020

España en los Oscar | Este año, la gala de los Premios Oscar contará con gran presencia española gracias a las nominaciones de ‘Dolor y Gloria’ de Pedro Almodóvar como Mejor Película Extranjera, Antonio Banderas como Mejor actor y ‘Klaus’, nominada a Mejor Película de Animación.

¿Dónde ver los Oscar 2020 en España?

La gala de los Premios Oscar 2020 se podrá seguir en España por televisión a través de Movistar+ a partir de las 23:30 horas del domingo (hora española). La alfombra roja comenzará una hora después, a las 00.30 de la madrugada del lunes 10 de febrero, y la ceremonia en sí empezará a las 02:00. La plataforma realizará distintas retransmisiones a través de sus canales Movistar Estrenos y #0.

Horario de los Oscar 2020 en América

Toda América Latina podrá ver los Premios Oscar 2020 en su idioma original y doblado al español por el canal TNT. Estos son los horarios locales para seguir la gala de premios:

- Colombia: 20.00

- Ecuador: 20.00

- Perú: 20.00

- Bolivia: 21:00

- México: 19.00

- Chile: 22.00

- Argentina: 22:00

- Brasil: 22:00

¿Quiénes serán los presentadores de los Oscar 2020?

Por segundo año consecutivo no habrá un conductor principal. Rami Malek, Olivia Colman, Mahershala Ali y Regina King, actores ganadores de Premios Oscar en 2019, serán quienes entreguen los premios en las categorías principales.

¿Qué son los Oscar?

Los Premios Oscar, también llamados “Premios de la Academia” (Academy Awards, en inglés) es concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (Academy Of Motion Picture Arts And Sciences, en inglés) en reconocimiento a la excelencia de los profesionales en la industria cinematográfica, incluyendo directores, actores y escritores, y es ampliamente considerado el máximo honor en el cine.

¿Cuáles son las categorías que se premiarán en los Oscar 2020?

El mundo del cine ya se encuentra listo para ser testigo de la entrega de los Oscar 2020. Son 24 categorías las que serán presentadas en la gala de la 92 edición de los Premios Oscar 2020.

- Mejor película

- Mejor película de animación

- Mejor película de habla no inglesa

- Mejor actor

- Mejor actor de reparto

- Mejor actriz

- Mejor actriz de reparto

- Mejor banda sonora

- Mejor canción original

- Mejor cortometraje animado

- Mejor cortometraje de ficción

- Mejor director

- Mejor diseño de producción

- Mejor diseño de vestuario

- Mejor documental corto

- Mejor documental largo

- Mejor edición de sonido

- Mejores efectos visuales

- Mejor fotografía

- Mejor guion adaptado

- Mejor guion original

- Mejor maquillaje y peinado

- Mejor montaje

- Mejor sonido

Lista de Nominados a los Oscar 2020

Mejor película

- Ford v Ferrari

- The Irishman(“El irlandés”)

- 1917

- Marriage Story (”Historia de un matrimonio")

- Jojo Rabbit

- Little Women (“Mujercitas”)

- Once Upon A Time In... Hollywood (“Érase una vez... en Hollywood”)

- Joker

- Parasite (“Parásitos”)

Mejor dirección

- Martin Scorsese, El irlandés

- Quentin Tarantino, Érase una vez... en Hollywood

- Bong Joon Ho, Parásitos

- Sam Mendes, 1917

- Todd Phillips, Joker

Mejor actor

- Antonio Banderas, Dolor y gloria

- Adam Driver, Marriage Story

- Joaquin Phoenix, Joker

- Jonathan Pryce, The Two Popes (“Los dos papas”)

- Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time In... Hollywood

Mejor película internacional

- Corpus Christi (Polonia)

- Honeyland (Macedonia del Norte)

- Les Misérables (Francia)

- Dolor y gloria (España)

- Parasite (Corea del Sur)

Mejor película de animación

- How to Train Your Dragon: The Hidden World (“Cómo entrenar a tu dragón III”)

- Missing Link (“Sr. Link”)

- Toy Story 4

- I Lost My Body

- Klaus