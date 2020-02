Ternura hecha plástico. The Mandalorian, la serie de Disney Plus y su primer gran éxito, se estrenó a finales de 2019 y no hay duda que el personaje que se robó el show fue el Baby Yoda.

El pequeño de ojos tiernos fue tendencia en redes sociales durante semanas, e incluso personas que no vieron las distintas producciones de Star Wars se animaron gracias al personaje.

Distinta mercadería referente a Baby Yoda salió después de la serie y miles de personas vaciaban sus bolsillos para adquirir, polos, tazas y todo lo que esté relacionado con él.

Es así que Funko aprovechó para producir una serie de figuras Pop!, su línea más cotizada en el mercado, para aprovechar el momento del personaje.

Según informa Gamespot, la figura se convirtió en la más vendida de la historia de la compañía, esto es debido a la gran cantidad de pre-ordenes que se han realizado.

La noticia fue compartida por Reis O’Brien, director de arte de Funko, con un mensaje en Twitter, aunque el mismo fue borrado luego por razones desconocidas

La figura Funko Pop! de Baby Yoda estará disponible en mayo, aún estás a tiempo de poder preordenarla para que sea parte de tu colección.