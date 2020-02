Nominaciones Oscar 2020 | “The Irishman” (El Irlandés), película de Martin Scorsese, competirá en 10 categorías en una nueva entrega de los Oscar el domingo 9 de febrero de 2020.

Al Pacino y Joe Pesci, quienes actuaron juntos en el filme, comparten la misma nominación en “Mejor actor de reparto”. Este hecho ha resultado curioso para los fanáticos de las películas del director estadounidense.

Desde su estreno tanto en cines como en Netflix, “The Irishman” ha obtenido buenas críticas por los especialistas. “El Irlandés” es una de las producciones más ambiciosas de Martin Scorsese. Tuvo alrededor de 160 millones de dólares en presupuesto, 117 locaciones de rodaje diferentes, 309 escenas distintas.

Además, el reparto de actores hizo de la película, que dura casi tres horas y media, una de las más aclamadas de la temporada.

A nivel técnico, la producción agregó un nuevo proceso desarrollado por Industrial Light & Magic (ILM, una compañía de efectos creada por George Lucas): el “de-aging”, que permite rejuvenecer a un actor o actriz en pantalla.

Así, Robert De Niro, de 76 años, interpretó a Frank Sheeran (personaje del filme) desde 1955, cuando tenía la edad de 34 años, hasta su muerte en 2003 (83 años). Lo mismo ocurrió con los roles interpretados por Al Pacino y Joe Pesci.

Nominaciones Oscar 2020

“Joker” lidera las nominaciones con 11, seguida de “El irlandés”, “1917” y “Había una vez en Hollywood”, las tres en un reñido segundo lugar, con 10 nominaciones cada una.

Nominados Oscar 2020: mejor actor de reparto

Los siguientes artistas son los nominados al Óscar a mejor actor de reparto, que se entregará el domingo 9 de febrero en Hollywood:

- Tom Hanks, “Un buen día en el vecindario”

- Anthony Hopkins, “Los dos papas” (The two Popes)

- Al Pacino, “El irlandés” (The Irishman)

- Joe Pesci, “El irlandés” (The Irishnman)

- Brad Pitt, “Había una vez en Hollywood” (Once Upon a Time in Hollywood)

¿Cuándo son los Premios de la Academia?

La entrega de los Oscar 2020 se realizará el domingo 9 de febrero de 2020 en Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Dónde se celebran los Premios Oscar?

Las grandes estrellas de Hollywood desfilarán por la alfombra roja del teatro Dolby en Los Ángeles para la noche más esperada del cine, que marca además el fin de la temporada de premios.

¿Cuántas veces ha ganado el Oscar Al Pacino?

Al Pacino ha estado nueve veces nominado a los premios Oscar. Sin embargo, solo ha ganado en una oportunidad. Ello ocurrió en el año 1993, cuando ganó como ‘Mejor actor’ por “Scent of a woman”.

Íconos del cine. Como viejos amigos, Al Pacino, Scorsese y De Niro.

El Irlandés en Netflix

“The Irishman” es una película producida por Netflix y dirigida por Martin Scorsese. Fue estrenada en el festival de cine de Nueva York el 27 de septiembre de 2019.

Scorsese, con ocho nominaciones al Óscar como mejor director, cuenta la misteriosa desaparición del líder sindical estadounidense Jimmy Hoffa, interpretado por Al Pacino, quien se sospecha fue asesinado por Frank “The Irishman” Sheeran, interpretado por Robert De Niro, en el papel de sicario de la mafia.