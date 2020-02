Mañana se realizará la gala de los Oscar del 2020 y la cita será como todos los años en el Dolby Theatre de Los Ángeles en Estados Unidos. En nuestro país, la transmisión del evento estará a cargo de Latina Televisión a partir de las 8 de la noche.

Parte del espectáculo más esperado es el show musical, el cual año a año sorprende a todos los espectadores. En esta oportunidad, los artistas invitados a la gala serán quienes tendrán la responsabilidad de poner la cuota de diversión y entretenimiento.

Es así que, en esta ocasión, el show estará a cargo de Elton John quien cantará ‘Love me again’, de la película ‘Rocketman’; Randy Newman hará lo propio con ‘I can’t let you throw yourself away’, de ‘Toy Story 4’; Chrissy Metz entonará ‘I’m standing with you’, de ‘Breakthrough’; Cynthia Erivor de ‘Harriet’; e Idina Menzel y AURORA, ‘Into the unknown’, de la película ‘Frozen 2’.

Cabe mencionar que la estrella de rock se encuentra nominado a un Premio Oscar gracias a la composición que hizo para su película autobiográfica ‘Rocketman’.

Por otro lado, la cantante de 18 años, Billie Eilish, también estará presente en la ceremonia de los Premios de la Academia. La compositora estadounidense viene de hacer historia trás convertirse en la artista más joven en ganar un Grammy a Mejor Grabación del año.