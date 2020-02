Oscar 2020: ¿cuáles son las películas con más nominaciones a los galardones?

Falta muy poco para conocer a los ganadores de las 24 categorías de la 92° entrega de galardones de los Oscar 2020 este domingo 9 de febrero en el Dolby Theatre de los Ángeles, California, y que cerrará la temporada de premios de la Academia de Hollywood de este año.

Entre las películas favoritas para ganar el premio a ‘Mejor Película’ se encuentran ‘1917’, ‘Joker’ y ‘One Upon A Time In Hollywood’. Por ello, aquí te presentamos cuáles son las películas con más nominaciones para los Premios Oscar 2020.

PUEDES VER Premios Oscar 2020: conoce los detalles para ver la entrega de los premios de la Academia en México

‘Joker’

'Joker'. (FOTO: TheAcademy)

La película del ‘Joker’, protagonizado por Joaquin Phoenix, se estrenó en agosto de 2019 y ha acumulado 11 nominaciones para ganar galardones en los Oscar 2020. Las categorías en las que se encuentra participando son:

· Mejor película

· Mejor director (Todd Phillips)

· Mejor actor (Joaquin Phoenix)

· Mejor guión adaptado

· Mejor banda sonora original

· Mejor fotografía

· Mejor maquillaje y peluquería

· Mejor diseño de producción

· Mejor vestuario

· Mejor sonido

· Mejor montaje

PUEDES VER Los Oscar 2020: Films y actores españoles nominados a los premios de la academia en la gala número 92

‘The Irishman’

'The Irishman' - 10 nominaciones. (FOTO: TheAcademy)

‘The Irishman’, es el filme de Martin Scorsese que consiguió estar nombrado en 10 categorías de los premios de la Academia. La trama de esta película se basa en una historia gánster de un libro biográfico y sus nominaciones son:

· Mejor película

· Mejor actor de reparto (Al Pacino)

· Mejor actor de reparto (Joe Pesci)

· Mejor fotografía (Rodrigo Prieto)

· Mejor diseño de vestuario (Sandy Powell and Christopher Peterson)

· Mejor director (Martin Scorsese)

· Mejor edición (Thelma Schoonmaker)

· Mejor diseño de producción (Bob Shaw; Set Decoration: Regina Graves)

· Mejores efectos visuales (Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser and Stephane Grabli)

· Mejor guión adaptado (Steven Zaillian)

‘Once Upon A Time In Hollywood’

'Once Upon A Time In Hollywood' - 10 nominaciones. (FOTO: TheAcademy)

La cinta de Quentin Tarantino, ‘Once Upon A Time In Hollywood’, es una película de crimen y misterio que cuenta la historia de una estrella de televisión y su doble en Los Ángeles, la cual obtuvo 10 nominaciones en las categorías de:

· Mejor película

· Mejor actor (Leonardo DiCaprio)

· Mejor actor de reparto (Brad Pitt)

· Mejor fotografía - Robert Richardson.

· Mejor diseño de vestuario (Arianne Phillips)

· Mejor director (Quentin Tarantino)

· Mejor diseño de producción (Barbara Ling; Set Decoration: Nancy Haigh)

· Mejor edición de sonido (Wylie Stateman)

· Mejor mezcla de sonido (Michael Minkler, Christian P. Minkler and Mark Ulano)

· Mejor guión original (Quentin Tarantino)

PUEDES VER Las 5 películas mexicanas más esperadas del 2020 [FOTOS]

‘1917’

'1917' - 10 nominaciones. (FOTO: TheAcademy)

La película ‘1917’ trata de dos jóvenes soldados que deben de infiltrarse en espacio enemigo para entregar un mensaje que podría salvaguardar miles de vidas y tiene su contexto durante la guerra mundial. Las 10 nominaciones que ha recibido este filme son:

· Mejor película

· Mejor director (Sam Mendes)

· Mejor maquillaje (Naomi Donne, Tristan Versluis and Rebecca Cole)

· Mejor soundtrack original (Thomas Newman)

· Mejor diseño de producción (Dennis Gassner; Set Decoration: Lee Sandales)

· Mejor edición de sonido (Oliver Tarney and Rachael Tate)

· Mejor mezcla de sonido (Mark Taylor and Stuart Wilson)

· Mejores efectos visuales (Guillaume Rocheron, Greg Butler and Dominic Tuohy)

· Mejor guión original (Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns)

· Mejor cinematografía (Roger Deakins)