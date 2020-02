La historia del Dolby Theatre, casa de los Oscar 2020, y una mirada a su interior [VIDEO]

Los nominados a los Oscar 2020 se alistan para desfilar por la alfombra roja directo a sus butacas en el Dolby Theatre, centro donde se celebrará uno de los eventos cinematográficos más importantes de Hollywood.

La Academia de los Oscar tuvo su gala principal durante los últimos 18 años en las instalaciones del Dolby Theatre. Sin embargo, no siempre se llamó así y, además, no siempre tuvo el mismo dueño. Conoce más sobre este histórico lugar.

Historia del Dolby Theatre

La compañía Rockwell Group construyó en el 2001 frente al Paseo de la Fama el recinto de 16 mil 722 metros cuadrados que tenía capacidad para más de 3400 personas, distribuidos entre la platea y sus tres balcones. La prensa, por su parte, tiene un privilegiado espacio para 1500 periodistas.

Ese mismo año, el gigante teatro primero fue bautizado como Kodak Theatre, un nombre similar al de la empresa, Eastman Kodak, que lo compró por $75 millones. En el 2002, la Academia de los Oscar tuvo la venia para usarla como epicentro de su ceremonia cinéfila.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para Kodak. A inicios del 2012 quebró y tuvo que pasar la disposición del teatro a The Hollywood and Highland Center Theatre hasta mayo del mismo año, en el que se acordó un convenio con la Compañía Laboratories. Por tal motivo, acabó -hasta la fecha- con el nombre de Dolby Theatre, punto donde se siguen apilando incontables capítulos memorables del séptimo arte.