Los premios Oscar 2020 están cada vez más cerca y los fans son los más entusiasmados por saber quiénes serán los grandes ganadores de la noche.

Si bien este año nombres como Joaquin Phoenix, Scarlett Johanson o Antonio Banderas han sido incluidos en la tanda de nominados, hay muchas estrellas de Hollywood que no han sido reconocidas por el trabajo que han realizado.

Alan Rickman es quizás uno de los actores que los fans creen que la Academia le debe de Oscar. El famoso “profesor Severus Snape” tuvo una carrera envidiable en el séptimo arte. Rickman se lució en varias de sus actuaciones y, aunque no fue premiado su papel en Mesmer, sus papeles quedarán para el recuerdo.

Alan Rickman en Duro de matar 1

Richard Gere, con una carrera de más de 30 años en Hollywood, si bien no ha podido conseguir llevarse un premio Oscar, si logró obtener un premio honorífico a su carrera. Al parecer para la Academia su paso por “Chicago”, “American Gigolo” o “Shall We Dance?” no fueron suficientes.

Hugh Grant, una de las figuras más reconocidas de la industria británica jamás ha sido nominado a los premios Oscar. Ni su participación en Florence Foster Jenkins junto a la increíble Meryl Streep le permitió ser tomado en cuenta por la Academia.

Jim Carrey: ¿Alguien más se pregunta por qué no lo nominaron por The Truman Show? Si bien el actor es famoso por protagonizar películas de comedia, Carrey también se ha arriesgado y apostó por otros géneros como el drama o incluso en terror. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos merecían un reconocimiento.

Isabella Rossellini: la actriz italiana dio una de sus mejores interpretaciones para Blue Velvet y Crime of the Century, pero la Academia no le otorgó ni una nominación y mucho menos un premio. En el caso de Joy, la película si recibió reconocimiento, pero no para ella sino para Jennifer Lawrence.

Meg Ryan, conocida en Hollywood como la ‘reina de la comedia’, ha tenido papeles memorables, pero ninguno le ha permitido ser reconocida por la Academia y lograr una estatuilla dorada.