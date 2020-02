La cuenta regresiva para la entrega de los Premios Oscar 2020 inició. Además de los galardones que se darán a los actores, directores y artistas más influyentes de la industria del cine, se confirmó la lista de cantantes que deleitarán en vivo a los asistentes y espectadores de todo el mundo.

Dos de los artistas que encabezan la lista de presentaciones son Billie Eilish, quien viene de arrasar y hacer historia ganando todas las categorías principales de los Grammy, y Elton John, quien interpretará ‘Love me again’, tema de su película autobiográfica que lo encumbró a ser nominado a Mejor Canción Original.

La actuación de Eilish aún es un misterio, pero la prensa de Estados Unidos desliza que podría estar inspirada en la película ‘James Bond’, próxima a estrenarse, en la que la artista es la encargada de grabar el tema principal, ‘No time to die’.

Con tan solo 18 años, la estadounidense se llevó cuatro categorías principales de los Grammy: Álbum del año, Mejor Álbum Vocal de Pop, Mejor Artista Nuevo y Canción y Grabación del año.

Cuando la estadounidense subió al escenario acompañada de su hermano a recoger los trofeos, mencionó que la justa ganadora hubiera sido Ariana Grande. Finneas Eilish, por su parte, reveló lo siguiente: «Nunca pensamos que nos darían nada, escribimos las canciones en el dormitorio, son temas de depresión, sobre el cambio climático".

Elton John está nominado a un Premio Oscar gracias a la composición de la canción principal de su película autobiográfica ‘Rocketman’. El tema le sirvió al artista para ganar, tras 25 años, un Globo de Oro por segunda vez.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas informó que cinco artistas interpretarán las canciones que compiten en la categoría de Mejor Canción Original. Elton John cantará ‘Love me again’, de la película ‘Rocketman’; Randy Newman, ‘I can’t let you throw yourself away’, de ‘Toy Story 4’; Chrissy Metz, ‘I’m standing with you’, de ‘Breakthrough’; Cynthia Erivor, ‘Stand up’, de ‘Harriet’; e Idina Menzel y AURORA, ‘Into the unknown’, de ‘Frozen 2’.