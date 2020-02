A escasas horas de saber quiénes se llevarán a la casa los premios Oscar 2020, fans y público en general ya han comenzado a especular sobre los posibles ganadores.

En el marco de esta temporada de premios, el portal especializado Gol Derby ha revelado qué películas, actores, actrices y directores son los favoritos para ganar este año. Todo indica que ’1917′ de Sam Mendes se perfila como potencial ganadora para llevarse la estatuilla dorada como mejor película.

Todo indica que la cinta bélica podría ser la gran ganadora de la noche después de haber dominado los Globos de Oro, BAFTA, entre otros. Sin embargo, hay un título que está detrás de él, nos referimos a ‘Parasite’.

Para los expertos, la película coreana tiene un factor de crecimiento como ningún otro, solo basta ver cómo su elenco su galardonado en los Premios SAG el mes pasado. “Parasite” no solo podría ser la sorpresa en la categoría a ‘Mejor película’ sino también su director Bong Joon Ho, quien deberá derrotar a Sam Mendes para quedarse con el reconocimiento.

Las categorías de actuación siguen siendo difíciles, los participantes de las encuesta de Gol Derby mencionan como posibles ganadores a Renee Zellweger (“Judy”), Joaquin Phoenix (“Joker”), Laura Dern (“Historia de matrimonio”) y Brad Pitt (“Erase una vez en Hollywood”).

Eso no es todo, Scarlett Johansson también es vista como ganadora por sus dos nominaciones: Mejor actriz por “Marriage Story” y Mejor actriz de reparto por “Jojo Rabbit”.

¿Cuáles son las nominadas a mejor película para los Oscar 2020?

-1917

-Parasite

-Once Upon a Time in Hollywood

-The Irishman

-Jojo Rabbit

-Joker

-Marriage Story

-Little Women

-Ford v Ferrari