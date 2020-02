Los Oscar se celebrarán este domingo 09 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California (Estados Unidos). El reciento será sede de la ceremonia que agrupará a grandes del cine y donde se celebrarán los premios más importantes de la industria cinematográfica: la 92° entrega de los premios de la Academia.

Al igual que el año pasado, la edición 2020 no contará un anfitrión oficial, por lo que los mismos actores serán los que presenten cada categoría. Así, desde las 8:00 p. m. (hora peruana) podremos disfrutar esta fiesta que promete sorpresas.

Una de las categorías más codiciadas durante la ceremonia de los Premios Oscar es la de mejor película, por lo que hemos elaborado una lista del dinero recaudado por los nominados.

¿Cuál es el monto recaudado por los filmes nominados a mejor película?

Nominados a mejor película Monto recaudado desde su estreno Joker $ 1 071 869 171 Once Upon a Time in... Hollywood (Érase una vez en Hollywood) $ 373 967 035 1917 $ 253 119 104 Ford v Ferrari $ 222 197 462 Little woman (Mujercitas) $ 164 616 717 Parasite $ 163 119 346 Jojo Rabit $ 65 465 404 The Irishman (El irlandés) $ 961 224 Marriage story (Historia de un matrimonio) $ 323 382

A continuación listamos, de menor a mayor recaudación, las películas que lograron colectar montos exhorbitantes en sus estrenos y llegas a cines, siendo consideradas como las más taquilleras:

Aquí la cuenta atrás, desde la película que menos dinero recaudó hasta la más taquillera:

9. Marriage story (Historia de un matrimonio)

Marriage story, conocida en español como Historia de un matrimonio, es una de las nueve nominadas a llevarse la estatuilla a mejor película del año. Cuenta con seis nominaciones entre las que destacan la de mejor película, mejor actor (Adam Driver) y mejor actriz (Scarlett Johansson).

A pesar de ello, es la que menos dinero ha recaudado en comparación a sus competidores. Esto se debería, en parte, a que su estreno se dio en la plataforma de streaming Netflix, por lo que muchos fanáticos prefirieron verla allí que en cadenas de cine comerciales. Así, solo logró $ 323 382.

8. The Irishman (El irlandés)

El irlandés es una de las películas favoritas al tener 10 nominaciones y, con ello 10 oportunidades para llevarse al menos una estatuilla a casa.

Con esta película, Martin Scorsese ha conseguido un récord histórico, pues es la novena vez en la que la Academia lo nomina como mejor director.

Sin embargo, el hecho de que El irlandés fuera estrenada en una plataforma de streaming habría causado que sus ingresos no puedan llegar al millón de dólares, aunque estuvo cerca. Así, consiguió $961 224.

La película El irlandés cuenta con la actuación de Al Pacino (izquierda), Robert De Niro (Centro) y Jose Pesce (derecha).

7. Jojo Rabbit

Este film basado en el libro “El cielo enjaulado” de Christine Leunens, ha recibido seis nominaciones en esta edición de los Premios Óscar. Scarlett Johansson también tiene una nominación en esta película, pero esta vez es por mejor actriz de reparto.

La sátira ambientada en la Segunda Guerra Mundial, muestra un salto mayor en cuanto a ingresos comparada con El irlandés. Estos sobrepasan los 65 millones de dólares (exactamente $65 465 404).

El país en el que mejor fue acogida la película de Taika Waititi fue el Reino Unido, quienes aportaron más de 3 millones de dólares.

Jojo rabbit. Recibida con críticas mixtas, la sátira muestra a Hitler como el amigo imaginario de un niño.

6. Parasite (Parásitos)

Parasite o Parásitos ha causado sorpresas al obtener seis nominaciones de la academia en las principales categorías. El film surcoreano sobre desigualdad de clases sociales es la única de habla no inglesa que compite para ganar la estatuilla a mejor película.

Además, logró igualar al Joker con 8.6 estrellas en IMDb, una de las principales bases de datos de la industria.

Parasite ha recaudado más de 150 millones ($163 119 346) desde su estreno alrededor del mundo. Solo en Corea del Sur, donde se estrenó antes, ganó casi 21 millones de dólares.

5. Little woman (Mujercitas)

Little woman o Mujercitas, en español, es la novela de Louisa May Alcott que más adaptaciones a la pantalla grande ha tenido. Esta versión fue escrita y dirigida por Greta Gerwig, quien antes había dirigido Lady Bird. Además, es la única película de esta categoría que tiene a una mujer como directora.

El film, que cuenta con seis nominaciones, tiene entre su reparto figuras como Emma Watson, Meryl Streep, Saoirse Ronan (nominada a mejor actriz) y Florence Pugh (nominada a mejor actriz de reparto).

Mujercitas logró obtener más de 164 millones de dólares ($164 616 717) desde su estreno mundial.

Nueva versión cuenta con grandes figuras como Meryl Streep y Emma Watson.

4. Ford v Ferrari

La rivalidad de Ford y Ferrari ha sido llevada a las pantallas grandes por James Mangold. Esta película biográfica de drama y acción ha conseguido cuatro nominaciones Óscar (mejor película, mejor edición, mejor edición de sonido y mejor mezcla e sonido).

Además, recaudó alrededor de 220 millones de dólares ($222 197 462) desde su estreno mundial.

Christian Bale en Ford v Ferrari

3. 1917

Una de las películas favoritas es 1917, dirigida por el británico Sam Mendes. Ambientada en la Primera Guerra Mundial, el filme de los soldados británicos alcanzó 10 nominaciones entre los que se encuentran mejor película, mejor director, mejor guion original y mejores efectos especiales.

Este drama de la guerra obtuvo más de 250 millones de dólares en ingresos ($253 119 104).

Benedict Cumberbatchs en 1917

2. Once Upon a Time… in Hollywood (Érase una vez… en Hollywood)

La película de Quentin Tarantino también cuenta con 10 nominaciones. Esta ha sido una de las películas más taquilleras por su tener a Tarantino como director y por contar en su reparto con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

Érase una vez… en Hollywood también trae una nueva posibilidad para que DiCaprio gane el Óscar a mejor actor.

La recaudación ha sido más de 373 millones de dólares ($373 967 035) en todo el mundo.

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time... in Hollywood

1. Joker

La fama mundial del Joker ha tenido sus frutos. La película que tiene como protagonista a Joaquin Phoenix es la que más dinero ha recaudado desde su fecha de estreno en octubre del 2019.

Con 11 nominaciones, entre las que se encuentra la de mejor película y mejor actor, el Joker es la película mejor recibida por los cinéfilos. Por ello, no es sorpresa que haya recaudado más de 1 000 millones de dólares.

Para ser exactos, este es el monto recaudado hasta el momento: $1 071 869 171. Los números coinciden con las 8.6 estrellas con las que IMDb lo ha calificado.