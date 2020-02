Doctor Strange 2 ya tendría director, Sam Raimi espero años para realizar película del UCM

Sam Raimi es conocido para todos los fans de Marvel, por dirigir la emblemática trilogía de Spider-man, protagonizada por Tobey Maguire. En las últimas horas, Variety dio a conocer que el cineasta estaría en negociaciones con Marvel Studios para dirigir Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La secuela de Doctor Strange estaba a cargo de Scott Derrickson originalmente, pero diferencias creativas entre él y la compañía habrían causado su retiro de la dirección. Ahora, Marvel habría encontrado a la mejor opción para comandar uno de los proyectos más esperados de la Fase 4 de su universo cinematográfico.

Un viejo conocido vuelve a casa

“Creo que ahora están completos, Marvel. Probablemente no me necesiten más. Pero ¿si me necesitan? Me encantaría. Es genial que te quieran", fueron las palabras de Sam Raimi hace cinco años tras el estreno de la trilogía de Spider-Man para Sony Pictures.

En el 2015, el Universo Cinematográfico de Marvel se encontraba en la Fase 2 y se estrenaban películas como 'Guardians of the Galaxy ‘, ‘Avengers: Age of Ultron’ y 'Ant-Man’. Entonces, el cineasta había dejado la silla de director para dedicarse a producir largometrajes mayormente de terror.

Doctor Strange 2 se estrenaría el el 7 de mayo de 2021. Foto: Marvel

Desde el retiro de Scott Derrickson, muchos nombres nombres sonaron para ocupar su lugar pero ninguno tuvo la aprobación de los fans como Sam Raimi. A diferencia de otros directores, el mundo de los superhéroes no es nada desconocido para él y no cabe duda que su experiencia es el sello de garantía para el éxito de la película.