Loki: el significado detrás de los tres logos de la serie

La serie Loki es una de las producciones más esperadas por el UCM, junto a WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, las cuales serán transmitidas en la nueva plataforma de Disney Plus.

Y debido a la Super Bowl 2020, se pudo ver un pequeño adelanto de las ficciones y también la apariencia de Loki, lo cual muchos usuarios de Twitter, asemejaron con Arthur Fleck de Joker, por llevar el peinado hacia atrás y la pose que tenía en una escena.

Tráiler de Loki

Pero a pesar que aún se desconoce la sinopsis oficial de la serie, Disney ha revelado el logo del show que hasta el momento ha cambiado en tres ocasiones. Y según recoge el portal “cinemascomics”, las variantes dependen de lo que sucederá en la historia.

En el caso del primer logotipo, cada letra tiene una fuente distinta, y es muy probable a los viajes en el tiempo que tendrá el personaje, tal como lo mencionó La casa del ratón. En las siguientes figuras, también ocurre lo mismo, por lo que se puede entender como un guiño a las habilidades del personaje a lo largo de su participación en las cintas de Marvel.

Otro de los posibles motivos que recoge el medio, es debido a que existirán diversos universos o mundos paralelos, por lo que podría cambiar diferentes escenarios de otros mundos durante la serie.