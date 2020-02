Hannah Montana: la serie de Disney tendrá precuela según Billy Ray Cyrus

Hannah Montana ha sido una de las series de Disney que todo fan debe recordar. Con la simpática actuación de Miley Cyrus, la joven actriz que le dio vida a la cantante más popular de su época.

Un nuevo informe a cargo del medio The Hollywood Reporter, indica que Billy Ray Cyrus, creador del show original y padre de la protagonista en la vida real, aseguró que se está trabajando para que la ficción vuelva.

“Están hablando sobre hacer una precuela, yo lo haría sin dudarlo un segundo. Creo que hay toda una historia sobre cómo Miley se convirtió en Hannah Montana, qué le llevó a ello”, confesó el conocido cantante.

Por otro lado, el actor no habría mencionado a su hija Miley Cyrus, con respecto a la serie, ya que la actriz aseguró para la revista People, que no participaría en un reboot de la ficción de Disney y menos con su papá.

“Ha sido mucho tiempo el que he pasado con mi padre. Era mi padre también en la serie. Ya he tenido suficiente”, declaró la joven estrella.

Además, Miley confesó para la CBS que el papel de Montana en la serie, fue mucho para ella. “Me gustaba ser parte del universo de Disney, porque no conocía nada más. Sabía que estaba haciendo lo que yo quería, pero ahora que soy mayor, me doy cuenta que era mucha presión para una niña”.

Fueron varios los rumores acerca del desagrado de la actriz por continuar en el programa, pero en una entrevista con la revista Elle en julio de 2019, Cyrus habría expresado su experiencia de trabajar para Disney y comentó que en regularidades momentos no se sentía cómoda con el papel.

“En una ocasión, cuando tenía 18 años, sí que quise dejar de ser Hannah porque me sentía ridícula. En cuanto mantuve relaciones sexuales por primera vez, tuve la sensación de que no podía volver a ponerme esa peluca rubia. Era extraño. Era como si me hubiera vuelto mayor de repente”, finalizó la cantante.

Confesión de Miley Cyrus sobre Hannah Montana

Hasta el momento, no se saben muchos detalles de la precuela de Hannah Montana, por lo que solo queda esperar para mayor información y también sobre si la hija de Billy Ray Cyrus tendrá una aparición especial en la ficción.