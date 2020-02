Chucky, la serie: ‘Tiffany’ regresa con Jennifer Tilly

Con anterioridad salió a la luz las intenciones de Don Mancini, creador de Chucky, acerca de crear una serie de su popular franquicia de terror a través del canal de televisión SyFy, a lo cual se encargará de supervisar y el actor de voz de su protagonista, Brad Dourif, también volverá.

Sin embargo, muchos fanáticos se preguntaron si regresaría Jennifer Tilly a la ficción, quien habría interpretado a la recordada Tiffany como novia del muñeco. Y ahora ella misma habría asegurado que sería parte de la ficción, declarando para el medio Page Six.

Child´s Play - tráiler

“Estoy tan emocionada”, aseguró la actriz. “Don Mancini, quien creó Chucky hace 30 años, es el escritor de esta serie, por lo que es el original Chucky. Un pajarito me dijo que voy a ser parte de él”, finalizó la artista.

La última película de la franquicia, Child´s Play, no terminó gustando a los fanáticos, no solo porque no estuvo dirigida por su verdadero creador sino por no contener la esencia de los clásicos de Mancini.

Por su parte, el cineasta declaró sentirse motivado por este nuevo proyecto y tener la oportunidad de darle vida a una de sus obras que lo llevaron a la fama. “Vi una oportunidad para reinventar la franquicia una vez más”, aseguró el director en un podcast en Post Mortem en 2019.

Hasta el momento, no hay una fecha confirmada para la serie de Chucky, sin embargo, ya se habría anunciado que el rodaje iniciar este verano. Por lo que la ficción podría llegar a mediados del próximo año.