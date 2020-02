“Birds of Prey” sorprende a la crítica y vence a Joker en puntuación de Rotten Tomatoes

Han pasado algunos meses desde la última vez que vimos alguna película del DC Universe, pero ahora, los fanáticos pueden ver una historia nueva, esta vez de la mano de Birds of Prey (y la fantástica emancipación de Harley Quinn).

Con el regreso de Margot Robbie y presentando a personajes como Cazadora y Canario Negro, la película ha recibido buenos comentarios por parte de la prensa internacional, hasta el punto de que ahora es una de las películas del DCEU mejor clasificadas en Rotten Tomatoes.

Con 192 críticas contadas hasta ahora, Aves de presa actualmente ha logrado obtener un 84% de aceptación por parte de la crítica, lo que la convierte en la tercera película del DC Universe de más alto rango en Rotten Tomatoes.

Birds of prey en Rotten Tomatoes

Solo está detrás del 93% de Wonder Woman y el 90% de Shazam. En la lista también se encuentra Aquaman con un 66%, Man of Steel con un 56%, Justice League con un 40%, Batman v Superman: Dawn of Justice con un 28% y Suicide Squad en último lugar con un 27%.

Pero, ¿qué pasó con Joker? Si bien la película de Joaquin Phoenix no es parte del DC Universe, el personaje si forma parte de la marca. La cinta nominada al Oscar logro obtener un 68% por parte de la crítica y un 88% por parte de la audiencia.