El Universo Extendido de DC no se queda atrás. Su ultima película “Birds of Prey”, protagonizada por Margot Robbie, ya se encuentra en los cines peruanos y no ha dejado indiferente a nadie por su dosis de acción, risas y locura.

La fantabulosa emancipación de Harley Quinn presenta también a un grupo de mujeres aliadas contra un enemigo en común: Black Mask (Ewan McGregor). Al finalizar la proyección, no faltaron quienes aplaudieron la última aventura de Harley, pero la espera por la escena post créditos ha dejado más dudas que respuestas.

Durante toda la película, la narración en primera persona está a cargo de Harley Quinn quien realiza una introspección y aprovecha toda oportunidad para romper la cuarta pared constantemente volviendo a los espectadores participes de la historia.

A diferencia de otras cintas basadas en cómics, Birds of Prey no mostró una escena post-créditos ordinaria. En cambio, se escuchó la voz de la protagonista por última vez haciendo una referencia a Batman, el jurado enemigo de su expareja, Joker.

“Agradecimiento a que muchos se quedaron hasta el final, los recompensaré diciendo un secreto, sabían que Batman…”, fueron sus palabras hasta que son cortadas abruptamente dejando a los fans con ganas de más.

Sin duda, una última broma de la protagonista a los espectadores con quienes jugó desde el inicio de la película hasta sus últimos segundos.

¿De qué trata Birds of Prey?

Después de separarse de Joker, Harley Quinn y otras tres heroínas, Canario Negro, Cazadora y Renée Montoya, unen sus fuerzas para salvar a una niña del malvado rey del crimen Máscara Negra.