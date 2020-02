Disney Plus será el espacio donde el Universo Cinematográfico de Marvel expandirá sus horizontes con mayor libertad creativa para fortuna de todos los fans. Entre sus proyectos más esperados está WandaVision, la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany como Wanda Maximoff y Visión, respectivamente.

En los últimos días, se ha relevado más información sobre el enigmático show donde Doctor Strange participará en los episodios finales para ayudar en la batalla contra el enemigo final. Cabe recordar que la serie de Disney Plus también está conectada directamente con “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, dado que Scarlet Witch cumplirá el rol de co-protagonista.

Mira el trailer de WandaVision aquí

Todo parece indicar que el villano se trata de Nightmare, el gobernante de Dream Dimension. Tal como se aprecia en el tráiler de WandaVision, las imágenes surrealistas parecen de ensueño puesto que la pareja parece disfrutar de una vida perfecta sin mayores preocupaciones.

Según una última teoría de los fans, Nightmare habría atrapado a Wanda en la dimensión de los sueños. Ante esto, Doctor Strange vendría en su rescate y la ayudaría a despertar de la ilusión para luego acabar definitivamente con él en ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’.

El villano es uno de los más poderosos de todo Marvel. Créditos: Marvel Comics

¿Quién es Nightmare?

El personaje apareció por primera vez en Strange Tales # 110 y fue creado por Stan Lee y Steve Ditko. En las páginas de Marvel Comics, él es el gobernante de Dream Dimension, un reino aterrador donde lleva a los humanos a dormir. No por nada, pero Nightmare también monta un caballo llamado Dreamstalker