Star Wars: The Rise of Skywalker es la última película de la saga, pero es seguro no será la última vez que veamos a muchos de sus actores, ya que todavía hay mucho más por explorar con los personajes que interpretan.

Según informa la página We Got This Covered, Lucasfilm podría estar desarrollando una película que se centrará en el origen de Poe Dameron, personaje interpretado por Isaac Dameron.

Además, la página web informó que están pensando en el guionista de Rise of Skywalkerm, Chris Terrio, para que trabaje en el libreto del proyecto.

En este punto, es demasiado pronto para que se adjunte un director y tampoco está claro si esto sería un estreno cinematográfico o terminaría en Disney Plus.

Es así que la película no empezaría a rodarse por un tiempo todavía, pero es seguro que está entre los principales proyectos de Lucasfilm.

¿Quién es Poe Dameron?

Poe Dameron fue un piloto humano que sirvió como comandante en la Nueva República y, más tarde, la Resistencia durante su conflicto con la Primera Orden. Dameron voló bajo el indicativo de Líder Negro mientras pilotaba su caza estelar T-70 Ala-X especializado, Negro Uno.