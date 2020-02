Oscar 2020: los nominados a mejor actor y mejor actor de reparto [FOTOS]

Nominaciones Oscar 2020 | Quedan pocos días para el Oscar 2020, que se se entregará este 9 de febrero en una ceremonia que por segundo año seguido no tendrá anfitrión.

Conoce quiénes son los nominados en dos de las principales categorías para los 92° Premios de la Academia: mejor actor y mejor actor de reparto.

PUEDES VER Oscar 2020: lista de nominados a los Premios de la Academia

¿Cuándo son los Oscar 2020?

Los premios Oscar 2020 se realizarán el domingo 9 de febrero de 2020 en el Teatro Dolby de Los Ángeles en Estados Unidos. La Academia de Hollywood se encuentra trabajando a contrarreloj para que todo esté listo y se pueda recibir a las estrellas y nominados.

Nominaciones Oscar 2020: mejor actor

El español Antonio Banderas fue nominado este lunes al Óscar a mejor actor por su papel en “Dolor y gloria”. El resto de los nominados en esta categoría son:

- Leonardo DiCaprio, “Había una vez en Hollywood” (Once Upon a Time in Hollywood)

- Adam Driver, “Historia de un matrimonio” (Marriage Story)

- Joaquin Phoenix, “Guasón” (Joker)

- Jonathan Pryce, “Los dos papas” (The two Popes)

Oscar 2020: nominados a mejor actor. Créditos: AFP.

Nominados Oscar 2020: mejor actor de reparto

Los siguientes son los nominados al Óscar a mejor actor de reparto, que se entregará el domingo 9 de febrero en Hollywood:

- Tom Hanks, “Un buen día en el vecindario”

- Anthony Hopkins, “Los dos papas” (The two Popes)

- Al Pacino, “El irlandés” (The Irishman)

- Joe Pesci, “El irlandés” (The Irishnman)

- Brad Pitt, “Había una vez en Hollywood” (Once Upon a Time in Hollywood)

Oscar 2020: nominados a mejor actor de reparto. Créditos: AFP.

Oscar 2019: ganadores

La comedia dramática “Green Book”, que sigue la amistad de la vida real entre el célebre pianista Donald Shirley y su chófer personal en Estados Unidos en la década de 1960, ganó el codiciado Óscar 2019 a la mejor película.

“Green Book” superó a las otras siete películas que competían por el premio mayor, en particular el drama familiar “Roma”, del mexicano Alfonso Cuarón, y la original farsa real “La favorita”.