Este domingo 9 de febrero del 2020, se celebrará la ceremonia más grande del cine: La edición 92 de los Premios Oscar. ¿Alguna vez te has preguntado qué se gana cuando se gana un Oscar? ¿Sabías qué reciben los directores, actores y cineastas que ganan la estatuilla? Aquí conocerás todos los detalles.

Además, aunque no todos los personajes de Hollywood resulten ganadores, te contaremos algunos detalles de los obsequios que recibirán todos los nominados, pese a que no se alcen con la preciada estatuilla.

¿Cuánto dinero le pagan a los ganadores del Oscar 2020?

Vender o subastar un Oscar es ilegal, por un contrato que los ganadore firman con la Academia.

Es normal pensar que, además del galardón dorado, los actores también obtienen alguna recompensa económica. Pero no, el Premio Oscar no viene acompañado de dinero. Es más, los actores no tienen permitido revender la estatuilla, porque técnicamente es propiedad de la Academia.

Sí, como lo lees: Vender o subastar un Oscar es ilegal. Desde 1950, la Academia hace firmar a los ganadores del premio un documento que frustra su posible venta. Según el contrato, si un ganador del Oscar quiere comerciar con él, antes debe ofrecérselo a la Academia por el precio simbólico de un dólar.

¿Cuáles son los beneficios de ganar un Oscar?

El italiano Roberto Benigni se emocionó cuando ganó el premio Oscar a mejor película extranjera.

Muchas veces, los ganadores del Premio a la Academia lloran al recibir el galardón. Y es que recibir un Premio de la Academia puede cambiar tu carrera en el séptimo arte para siempre.

Según una tesis del Colgate University, los actores tienen un incremento monetario promedio del 81% en los nuevos papeles que reciban después de ganar el premio. Lamentablemente, las ganancias de las actrices solo aumentan en un 20%.

¿Qué regalos reciben los ganadores?

Además del prestigio, los beneficios económicos y el privilegio de ser parte de la historia de Hollywood, los ganadores (y todos los nominados a ciertas categorías) reciben una bolsa de regalos con un valor de miles de dólares.

La empresa Distinctive Assets se encarga de seleccionar el contenido de estas fastuosas canastas. Este año, los nominados a las categorías de “Mejor Actor”, “Mejor Actriz”, “Mejor Actor de Reparto”, “Mejor Actriz de Reparto” y “Mejor Director” recibirán estas bolsas de regalo valorizadas en alrededor de $215,000.

Este año, los nominados recibirán obsequios que van desde un crucero de 12 días valorizado en $7800, un retrato personalizado de vidrio y un vale de $25,000 con un cirujano plástico,

Para los actores más aventureros, la canasta incluye licor de CBD, chocolates de cannabis y un vaporizador de marihuana hecho con oro de 24 quilates.