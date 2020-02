Matrix 4: filtran imágenes exclusivas de Keanu Reeves como Neo [VIDEO]

Matrix 4 está en camino. La cinta dirigida por Lana Wachoski comenzó su etapa de rodaje y los primeros videos se han filtrado a redes sociales.

En las imágenes puede verse al protagonista de la cinta, Keanu Reeves, intepretando a Neo. Aunque esta vez tiene un aspecto parecido al de John Wick.

Neo ha dejado los abrigos de color oscuro y el cabello recortado para vestir de manera casual y tener la cabellera larga y barba.

En el siguiente video la protagonista es Lana Wachoski, quien le da indicaciones a Keanu Reeves antes de grabar una escena de la cuarta película de Matrix 4.

Los trabajos de grabación están ubicados en la ciudad de San Francisco y el guion está a cargo de Aleksandar Hemon y David Mitchell.

Nice video with Keanu Reeves during 🎥The Matrix 4 filming in San Francisco! - Feb 5 2020

Thanks to @vivejn 🙏(IG Story)

Thanks @thekontinentalkr 💚https://t.co/91Ra7LzDX3#thematrix4 #matrix4 #keanureeves #LanaWachowski #wachowski #SanFrancisco pic.twitter.com/Gw5iBfL54k