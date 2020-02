Marvel Studios no quiere dejar pasar ningún detalle, por ese motivo, ‘La Casa de las Ideas’ no tuvo mejor manera que utilizar la pauta del Super Bowl 2020 para revelar las nuevas producciones de Disney Plus. Es así que, al fin podemos tener una idea de lo que sucederá con Loki después de desaparecer en Avengers: Endgame y poseer nuevamente el Teseracto.

En una de las imágenes mostradas en el teaser se puede ver que el personaje tiene una camisa de prisionero la cual tiene las siglas TVA (Time Variance Authority). Esta es una agencia que se encarga de proteger el tiempo de cualquier amenaza.

Dicha compañía monitorea las línea de tiempo que son variadas en al multiverso. Además, elimina a todas las amenazas que considera peligrosa para salvaguardar la tranquilidad en la Tierra y así proteger a la humanidad.

Recordemos que Loki robó el teseracto en la línea temporal creada en Avengers: Endgame del 2012, y que gracias a esto pudo viajar en el espacio. Todo indica a que el villano afectará a muchas líneas del tiempo, lo que significa que el multiverso ya es una realidad.