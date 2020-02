Un regreso a los orígenes de Marvel Studios en el cine. Sam Raimi es conocido por todos los aficionados al cine y los fans de La Casa de las Ideas, gracias a su trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire.

Según reveló la revista Variety, el cineasta está negociando con la compañía para convertirse en el nuevo director de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la anticipada secuela a cargo de Scott Derrickson originalmente.

Doctor Strange 2 se estrenaría el el 7 de mayo de 2021. Foto: Marvel

Como se recuerda, Derrickson quería que la película fuera realmente de terror, la primera del Universo Cinematográfico de Marvel para entonces. Meses después de estas declaraciones durante la Expo D23, el director anunció su salida del proyecto por diferencias creativas.

Semanas antes de su retiro, el jefe creativo de Marvel Entertainment, Kevin Feige, comentó que el filme no sería de terror, esclareciendo la razón de la colaboración entre la compañía y Scott Derrickson.

Desde entonces, muchos nombres han sonado para encabezar el proyecto, pero ninguno tuvo la aprobación del fandom como Sam Raimi. A diferencia de otros cineastas que llegan a Marvel con “pocas” películas realizadas, él cuenta con una filmografía basta y con un sello de autor propio.

Por esto, lo fans creen que su incorporación a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ sería propicio gracias a su propio estilo, décadas de experiencia y su relación con los superhéroes de Marvel.

Entre sus trabajos más celebrados se encuentra la trilogía de Evil Dead, Arrástrame al Infierno, Darkman, y por supuesto, Spider-Man.