Películas mexicanas nominadas a los Premios Oscar [FOTOS]

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2020 está cada vez más cerca y pronto sabremos cuáles serán las que pasarán a la historia como mejores películas. Sin embargo, en la memoria de los amantes del cine mexicano aún se conservan algunos clásicos.

En los últimos años hemos visto cómo las cintas de México se han ganado un lugar entre las más taquilleras y reconocidas. Por esta razón, en esta nota recordamos las películas que fueron reconocidas con el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Estatuilla del Oscar.

Premios Oscar 1960: ‘Macario’, Roberto Gavaldón.

'Macario’ tuvo la oportunidad de competir en la categoría de mejor película. La cinta de Roberto Gavaldón fue nominada junto con La Verité (Francia), Kapó (Italia), Doveti Krug (Yugoslavia) y El manantial de la doncella (Suecia), la cual consiguió el primer lugar.

Premios Oscar 1963: Tlayucan, Luis Alcoriza.

La clásica película ‘Tlayucan’ se basó en la novela del ‘Murciélago’ Velázquez, el luchador profesional de los años cuarenta. Esta cinta compitió con ‘Le Quattro giornate di Napoli’ (Italia), ‘Electra’ (Grecia), ‘O Pagador de Promessas’ (Brasil) y ‘Sibila’ (Francia). Esta última estuvo dirigida por Serge Bourguignon, quien recibió la estatuilla.

Premios Oscar de 1962: ‘Ánimos Trujanos’, Ismael Rodríguez Ruelas

‘Ánimos Trujanos’ se basó en la novela de Rogelio Barriga Rivas ‘La Mayordomía’. La obra relata las historia de un indígena de Oaxaca que quiere ser mayordomo del pueblo. Esta película estuvo nominada junto a ‘Eien no hito’ (Japón), 'Plácido’ (España), ‘Harry og kammertjeneren’ (Dinamarca) y Såsom i en spegel (Suecia), la cual obtuvo el galardón.

Premios Oscar 1982: ‘Alsino y el Cónor’, Miguel Littín Cucumides.

Esta película fue filmada en Nicaragua bajo la dirección de un cineasta chileno. Sin embargo, fue una coproducción entre varios países, entre ellos, México. La película compitió con ‘Flight of the Eagle’ (Suecia), ‘Coup de torchon’ (Francia), ‘Private Life’ (URSS) y 'Volver a empezar’ (España), cinta que obtuvo el primer lugar.

Escena de 'Amores perros', protagonizada por Gael García Bernal.

Premios Oscar 2001: ‘Amores Perros’, Alejandro González Iñarritu.

Esta fue la primera película dirigida por Alejandro González y una de las primeras del conocido actor de Gael García Bernal. Esta película compitió con ‘Divided We Fall’ (República Checa), ‘Everybody’s Famous!’ (Bélgica), ‘The Taste of Others’ (Francia), ‘Wò hǔ cáng lóng’ (Taiwán). Esta última se quedó con la estatuilla.

Premios Oscar 2003: ‘El Crimen del Padre Amaro’, Carlos Carrera.

Esta película se basó en la novela del mismo nombre escrita por el portugués Eça de Queirós. Las otras películas nominadas a la misma categoría fueron ‘Héroe’ (China), ‘Un hombre sin pasado’ (Finlandia), ‘Zus & Zo’ (Países Bajos) y ‘Nirgendwo in Afrika’ (Alemania), la cual obtuvo el premio.

'El laberinto del Fauno', de Guillermo del Toro.

Premios Osca 2006: ‘El Laberinto del Fauno’, Guillermo del Toro.

‘El Laberinto del fauno’ es una película de fantasía y drama que se contextualiza en la etapa posterior a la guerra civil de España. La película estuvo nominada junto a ‘Agua’ (Canadá), ‘After the Wedding’ (Dinamarca), ‘Days of Glory’ (Argelia) y 'La vida de los otros’ (Alemania). Esta última fue la ganadora.

Premios Oscar 2006: Babel, Alejandro González Iñárritu. Mejor guion original.

Esta película completa la llamada “Trilogía de la Muerte” del cineasta. La cinta tiene como uno de sus protagonistas al famoso actor Brad Pitt. La realización de González Iñárritu estuvo nominada junto a ‘Cartas desde Iwo Jima’, ‘El laberinto del fauno’, ‘The Queen’ y ‘Little Miss Sunshine’, la cual obtuvo el primer lugar.

Premios Oscar 2010: ‘Biutiful’, Alejandro González Iñárritu.

Esta película, ambientada de Barcelona, ha sido nominada a varios premios, entre los cuales destacan los Goya, BAFTA, Ariel y los Oscar. La cinta compitió con ‘Hors-la-loi’ (Argelia), ‘Incendies’ (Canadá), ‘Kynódontas’ (Grecia) y ‘Hævnen’ (Dinamarca).

Premios Oscar 2012: ‘No’, Pablo Larraín.

‘No’ fue dirigida por un chileno, pero el reparto estuvo encabezado por el mexicano Gael García Bernal. Esta película se convirtió en el primer trabajo nominado al Oscar del país del sur. Las otras cintas con las que compitió fue ‘Kon-Tiki’ (Noruega), ‘Rebelle’ (Canadá), ‘Un asunto real’ (Dinamarca) y ‘Amour’ (Austria), la cual consiguió el galardón.

Premios Oscar 2014: ‘The Birdman o (la inesperada virtud de la ignorancia)’, Alejandro González Iñárritu.

‘Birdman’ es una película de Estados Unidos catalogada como humor negro. Esta cinta alcanzó el premio a mejor película, dejando atrás a producciones como ‘American Sniper’, ‘Boyhood’, ‘El Gran Hotel Budapest’, ‘The Imitation Game’, ‘Selma’ ‘La teoría del todo’ y ‘Whiplash’.

Premios Oscar 2015: The Reverant, Alejandro González Iñárritu.

Es una adaptación de la novela del mismo nombre de Michael Punke y contó con el protagonismo de Brad Pitt. Sobresalió entre las producciones de ‘La habitación’, ‘Spotlight’, ‘La gran apuesta’ y 'Mad Max: Fury Road’ y se quedó con el premio a mejor director. En total, sumó 12 nominaciones.

Premios Oscar 2017: ‘La forma del agua’, Guillermo del Toro.

Esta película se convirtió en una de las más aclamadas de las producciones de Del Toro. La obtuvo el premio a mejor película y superó a ‘Call Me by Your Name’, ‘Darkest Hour’, ‘Dunkirk’, ‘Get Out’, ‘Lady Bird’, ‘Phantom Thread’, ‘The Post’ y a ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’

Premios Oscar 2019: ‘Roma’, Alfonso Cuarón.

Esta película fue nominada también a la categoría de mejor película. Pero obtuvo el primer lugar como mejor película extranjera. ‘Roma’ compitió con ‘Cafarnaúm’ (Líbano), ‘Cold War’ (Polonia), ‘Never Look Away’ (Alemania), y ‘Manbiki Kazoku’ (Japón).