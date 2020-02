Doctor Strange 2: esencial personaje no estaría en la secuela

Marvel continúa incorporando cada vez más cintas a su universo y esta vez Doctor Strange: in the multiverse of madness continuará explorando más acerca de su personaje, sin embargo, aunque las cosas parecen ir de modo favorable para la cinta, no todo estaría completo.

Un reciente informe de Variety asegura que la actriz, Rachel McAdams, no seguiría dentro de la película y que Sam Raimi estaría en negociaciones para tomar el papel de Derrickson en la dirección.

El error de Doctor Strange

La popular artista le dio vida a la Dra. Christine Palmer, siendo un papel esencial en la historia por cumplir un nexo emocional con el mismo Doctor Strange, siendo incluso el último vínculo del protagonista con el mundo que dejó a un lado.

Hasta el momento, se desconoce el motivo por el que McAdams no estaría participando en la cinta de Marvel, por lo que se tendrá que esperar por un anuncio oficial de la compañía. Por otro lado, Variety informó que es posible que Benedict Wong interprete a Wong.

Doctor Strange: in the Multiverse of Madness se estrenará a nivel nacional el 7 de mayo de 2021 y estarían Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton y Elizabeth Olsen.