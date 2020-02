Chris Rock y Samuel L. Jackson han ingresado a la franquicia de terror “Saw” tras presentar el primer tráiler de Spiral: from the book of saw, la novena película de la marca.

La franquicia de ‘Saw’, que pasó de ser algo muy novedoso y aterrador a una historia que a los fans ya no convencía, se quiere renovar. Con un total de ocho películas lanzadas entre 2004 y 2017, Rock se ha propuesto a rescatarla y darle una visión dentista a la historia del desaparecido Jigsaw.

La cinta dirigida por Darren Lynn Bousman nos presenta al Detective Banks, Chris Rock, un hombre que tendrá que resolver un difícil caso en el que un asesino parece estar atacando a miembros de la policía. Este parece estar dejando atrás espirales rojas en cada escena del crimen, toda una referencia al patrón en las mejillas de Jigsaw.

Mira aquí el tráiler de Saw 9

Spiral marca la carrera de Rock al aventurarse ahora por el terror. En intérprete es conocido por sus diversas películas, series y shows de comedia.

La franquicia vuelve a la gran pantalla el 15 de mayo de 2020.