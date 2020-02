La Academia está lista para reconocer lo mejor de la industria del cine durante el 2019. Como todos los años, The Hollywood Reporter entrevistó a uno de sus miembros y las opiniones recogidas han causado revuelo. Si bien sus declaraciones no representan a los más de 8 mil integrantes, la polémica ha recaído sobre toda la organización.

Según la actriz, ninguna película que no sea estadounidense debería llevarse el premio a Mejor Película, restando las oportunidades para Parasite y 1917 por tratarse de una cinta coreana y británica, respectivamente.

"Parásitos está muy bien hecha, pero no se sostiene una segunda vez, y no creo que las películas extranjeras deban ser nominadas con las películas normales”, declaró al medio.

En cambio, cree que Once Upon a Time in America merece llevarse la preciada estatuilla por ser una producción estadounidense a diferencia 1917,

"Me gustó la dirección de Sam Mendes de 1917, pero Quentin tarantino hizo un gran trabajo y quiero que gane un director estadounidense. Los Oscar son una cosa estadounidense; los ingleses ganan los BAFTA y los franceses votan por los franceses, y Quentin debería ser honrado por una gran película estadounidense”, explicó.

En cuanto a Joker, reconoció que se encuentra en el tercer puesto de sus preferencias por detrás de 1917 y Once Upon a Time in America. “Me gustó más de lo que pensé [...] una película bellamente hecha sobre enfermedades mentales, y pensé durante mucho tiempo en ella después, lo que siempre es una buena señal”, detalló.

Asimismo, la interpretación de Joaquin Phoenix como Joker le pareció digna de ser reconocida como la Mejor Actuación del año y solo el rol de Antonio Banderas le hacía frente. De otro lado, el papel de Adam Driver no le sorprendió y Leonardo Dicaprio ya fue galardonado con anterioridad.

En cuanto al resto de cintas nominadas, no tuvo miedo en despreciar la nueva adaptación de Mujercitas y asegurar que The Irishman solo fue nominada por la trayectoria de Martin Scorsese.