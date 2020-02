En capítulos anteriores de “Grey’s Anatomy”, hablamos incluso antes de la pausa de media temporada, Owen y Amelia trataron a una mujer que se cayó en un sótano hasta que se dan cuenta de que hay más en la historia, ella está embarazada. Este detalle les generó un terrible enfrentamiento debido a que el motivo de su divorcio fue justamente ese, que la doctora no quería tener hijos.

Pues bien, la serie ha regresado y todo indicaba que la calma había llegado para la hermana de Derek, sin embargo no sería así.

En los últimos episodios del drama médico el triángulo que existe entre Amelia, Owen y Link se agranda. Por un lado, Teddy confiesa a Owen que perdió su anillo de compromiso y después de buscarlo por todos lados descubren que se lo tragó su hijo Leo. Para evitar que vuelva s suceder Owen le sugiere a su prometida llevar un collar y dejar el anillo en un lugar seguro.

En tanto, Amelia le revela a Link que probablemente él no sea el padre del bebé que espera. Aunque Link le asegura que no necesita una prueba de ADN porque no cambiará lo que siente por ella, luego de hablar con Jo comprende que puede amar y estar enojado con Amelia al mismo tiempo. Y finalmente le dice que merece saber la verdad sobre la paternidad, y a pesar de que le gustaría que no le importara el resultado no está seguro.