Los fans pueden estar tranquilos. El futuro de La Casa de las Ideas está asegurado bajo la dirección de Disney, la cual adelanta que aún hay mucho que adaptar de los cómics a la pantalla grande y su propia plataforma de streaming.

En ese sentido, el presidente ejecutivo de la compañía, Bob Iger, reveló que no hay presión para la producción de los shows pertenecientes a Marvel y que cada proyecto está que avanza a su ritmo evitando cualquier riesgo.

Además de ‘Loki’, ‘WandaVision’ y ‘The Falcon and the Winter Soldier’, el CEO señaló que “hay otras series de Marvel en diversas etapas de desarrollo o la pre-producción”. Entre estas se encuentran ‘What If ...?', ‘Hawkeye’, ‘Moon Knight’, ‘Ms. Marvel’ y ‘She-Hulk’.

En cuanto a los otros dos, se presume que se trata de documentales: Marvel’s 616 y Marvel’s Storyboards. El primero explorará el cruce entre el legado de las historias de Marvel, los personajes, los creadores y el mundo fuera de tu ventana.

En cambio, la segunda seguirá al director creativo de Marvel, Joe Quesada, mientras explora el origen de las historias y los caminos creativos de los escritores de todos los medios, su pasado y experiencias.