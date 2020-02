Los Oscar 2020 se celebrarán este domingo 9 de enero y miles de personas esperan ansiosas la gala para saber quienes serán los ganadores en las categorías más importantes de la premiación.

A pesar de ser una de noche de lujo y alegría para los nominados, los Oscar no siempre fueron así. Existen momentos que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas prefieren olvidar, más no la sociedad.

La historia que leerás a continuación ocurrió el 29 de febrero de 1940, en la duodécima entrega de los Premios Oscar y nuestra protagonista es Hattie McDaniel, quién ganó la preciada estatuilla por su actuación en ‘Lo que el Viento se Llevó’.

Hattie McDaniel como Mammy en ‘Lo que el viento se llevó’

¿Quién fue Hattie McDaniel?

Hattie nació en 1893, en Kansas, Estados Unidos. Era la menor de 13 hermanos de una pareja de esclavos liberados que se asentaron en Kansas para huir de la pobreza.

Desde pequeña asistió a la iglesia local para cantar gospel, tal como lo hacía su madre. Es así como nace su gusto por los escenarios y decide seguir tal camino para alejarse del rumbo de la servidumbre a la que estaban acostumbradas sus amigas y familiares.

Junto a dos de sus hermanos decide formar un grupo de vodevil (comedia teatral basada en pequeños skecths) para aportar a la paupérrima economía familiar. Sin embargo, el crack de 29 (la gran depresión) terminó con el espectáculo, pero no con su vocación por la actuación.

En 1947 Hattie recordó aquellos momentos difíciles en una entrevista en The Hollywood Reporter: "Alguien me dijo que en el hotel Suburban Inn de Sam Pick buscaban una asistente para el baño de mujeres. Salí corriendo y cogí el trabajo. Una noche, cuando todos los artistas se habían ido, el gerente pidió que algún voluntario se subiese al escenario, pedí una canción a los músicos y comencé a cantar. No volví a trabajar en los baños. Durante dos años protagonicé el espectáculo del local”.

Su camino hacia Hollywood

En la década de los 30 erá difícil para un actor afroamericano ascender al estrellato, solo accesible para personas blancas y de buena apariencia, algo que no fue impedimento para McDaniel quién estaba decidida a participar en una producción de Hollywood.

En aquellos años en donde el racismo era algo común en Estados Unidos, existía el infame código Hays, el cual era un sistema de autorregulación de los estudios con una serie de reglas restrictivas y conservadoras entre lo que se encontraban la prohibición de romances interraciales y la no inclusión de los negros en escenas violentas.

Los actores afroamericanos ocupaban papeles poco importantes como el de chóferes, mozos y algún otro oficio de sirvientes. A pesar que Hattie había logrado huir de la servidumbre en la vida real, no lo haría en el cine. No obstante, gracias a su gran actuación no tardó en destacar y en 1934 el director John Ford se fijó en ella.

Es así que apareció en distintas películas y trabajó con los actores y actrices más populares de Hollywood, convirtiéndose en un rostro conocido del cine de Estados Unidos. En 1939, el productor de ‘Lo que el viento se llevó’, David O. Selznick, le dio a McDaniel el papel de Mammy, un personaje que se caracterizó por ser sarcástica, de gran carácter y la única en regañar a la atrevida Scarlett O’Hara.

El camino hacia los Premios Oscar

‘Lo que el viento se llevó’ se estrenó el 15 de diciembre de 1939 en el Loew’s Grand Theatre de Atlanta. Se dice que alrededor de 300.000 personas acudieron a ver ese día la película. Durante tres días los autos de lujo se pasearon por la ciudad y hubo un baile de disfraces, además hubo decenas de recepciones en donde se ondeaba la bandera confederada.

Hattie McDaniel no disfrutó esta celebración, ya que no recibió tarjeta de invitación. Otro mandato impedía que pudiera festejar el estreno de la película; la ley Jim Crow, que imponía la segregación de los afroamericanos en lugares públicos y que estaba vigente en el sur de Estados Unidos.

Sin embargo, su actuación fue reconocida por la crítica que reconocían que su trabajo “era digno de los premios de la Academia”, tal como puede leerse en el libro ‘Backwards and in Heels: The Past, Present And Future Of Women Working In Film’.

Esto la llevó ser ganar el Oscar de 1940 como mejor actriz secundaria, noche en donde se proclamó como la primera mujer negra que subía al escenario por primera vez al obtener el preciado reconocimiento por su interpretación en ‘Lo que el viento se llevó’.

Emocionada y vestida con un elegante atuendo turquesa y una flor en su cabeza, McDaniel brindó su discurso con la voz entrecortada: “Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, miembros de la industria cinematográfica e invitados de honor: este es uno de los momentos más felices de mi vida y quiero agradecer su amabilidad a cada uno de ustedes que participó en seleccionarme para uno de sus premios. Me ha hecho sentir muy, muy humilde; y siempre lo sostendré como un faro para cualquier cosa que pueda hacer en el futuro. Sinceramente espero ser siempre un crédito para mi carrera y para la industria cinematográfica. Mi corazón está demasiado lleno para deciros cómo me siento, y puedo daros las gracias y que Dios os bendiga”.

Hattie McDaniel recibe el Oscar como mejor actriz secundaria en 1940

Se sabe que Selznick tuvo que pedir un permiso especial para que Hattie estuviese en la gala, a quien se le vio en una pequeña mesa, alejada de las estrellas de Hollywood. Tampoco pudo tomarse una fotografía con el equipo de la película. A pesar de haber pasado 80 años de aquella noche, las cosas no parecen cambiar en Hollywood; ya que solo siete actrices negras se han llevado el Oscar: Whoopi Goldberg, Halle Berry, Viola Davis, Lupita, Jennifer Hudson, Octavia Spencer y Mo’nique.

Fue Mo’nique quien homenajeó al McDaniels al estar ataviada con un vestido similar al de la actriz y mencionarla en su discurso: : “Quiero agradecer a Hattie McDaniel por soportar todo lo que tuvo que soportar para que yo no tuviera que hacerlo".

Mo’nique le rinde homenaje a Hattie McDaniel

Hattie McDaniels falleció el 26 de octubre de 1952 a los 57 años, después de detectarle un tumor en el pecho.En su testamento pidió dos cosas: que la entierren en el cementerio Hollywood Forever y que su histórico Oscar sea entregado a la Universidad de Howard. Sin embargo, el primero de sus deseos no pudo cumplirse por el racismo que aún imperaba en Estados Unidos y que no permitía que aquel cementerio recibiera afroamericanos por más famosos que fuesen.

Es así que fue enterrada en el camposanto de Angelus-Rosedale, mientras que su premio nunca fue encontrado. Según rumores, se cree que fue arrojado al río Potomac, durante los disturbios que se produjeron después del asesinato de Martin Luther King en 1968. A pesar de tod, Hattie McDaniels será siempre recordada por el mundo entero por desafiar a una sociedad conservadora y racista que no pudo acabar con sus sueños.