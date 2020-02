Home Alone, conocido en Latinoamérica como Mi Pobre Angelito, es una de las películas más conocidas en el mundo. Esto es gracias a su protagonista Kevin MacCalister, interpretado por Macaulay Culkin.

La nueva película estaría a cargo de Disney, que tiene los derechos gracias a la compra de Fox, así lo indica la página web We got this Covered en uno de sus últimos informes.

La cinta sería una continuación o reboot que contará con Kevin en un rol secundario. El personaje, ya adulto, es el propietario de una empresa de seguridad y su vinculo con el protagonista se debe a que su casa está equipada con el equipo de dicha empresa.

Macaulay Culkin recrea Mi Pobre Angelito

La web también asegura que el estudio encargado ha realizado un convocatoria para actores entre 40 y 50 años para la cinta, aunque las fuentes dicen que el propio Culkin sería el que cumpliría el rol.

En todo caso lo único confirmado es que la nueva película de Mi Pobre Angelito estará protagonizada por Archie Yates, visto en ‘Jojo Rabbit’.

La fecha del rodaje y el estreno aún no han sido confirmadas, pero fanáticos de Culkin están ansiosos por verlo nuevamente en la película que lo ayudó a saltar a la fama mundial.