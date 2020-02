Joker: las 33 canciones que usó Joaquin Phoenix para inspirarse y ser el villano de DC

La encargada de exponer uno de los secretos mejor guardados de “Joker” ha sido la diseñadora de maquillaje Nicki Ledermann, jefa del departamento a cargo de crear el aspecto de Joaquin Phoenix para la película.

Con la ceremonia del Oscar 2020 cada vez más cerca, en redes sociales se ha hecho popular el playlist de Spotify que usó el intérprete para inspirarse mientras era caracterizado por la producción.

En conversación con el portal NME, Ledermann no solo habló de la personalidad del actor, sino también sobre lo que él utilizó para inspirarse y así lograr el papel por el cual viene siendo reconocido.

Para crear un ambiente tranquilo y confortable para Phoenix, la jefa de maquillaje de Joker recurrió a la música. “Joaquin y yo siempre teníamos un poco de música en el teléfono, temas muy mezclados, desde viejas canciones de los 70 hasta cosas modernas para inspirarnos. Es una lista de reproducción muy ecléctica", reveló a la publicación.

Aquí la lista que usó Joaquin Phoenix para inspirarse

Ledermann hizo pública el playlist de Spotify que creó en su momento para el actor, el cual está conformado por temas y géneros muy diversos: desde el apacible Scandi-pop de Sigur Ros hasta el emotivo banger dance de Fatboy Slim con Macy Gray. Incluso hay un tema francés de jazz de la trovadora nacida en París, Madeleine Peyroux.

“En el primer momento que conocí a Joaquin me dijo: 'Lo siento mucho, sé que puedo ser difícil, pero no lo tomes como algo personal: no eres tú, soy yo, y solo quiero disculparme por adelantado", explicó Ledermann.