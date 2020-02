La primera aparición de Jack Sparrow fue en “La maldición del Perla Negra” hace 17 años. La película fue un rotundo éxito y dio pie a la realización de otras cuatro entregas. Todas introducían nuevos personajes, pero el famoso pirata era la excepción a la regla.

Para lo seguidores de la franquicia, la saga Pirates of the Caribbean no sería la misma sin Johny Depp. Por esto, ha firmado una petición en Change.org para que el actor vuelva a la saga e interprete nuevamente a Sparrow.

Una de las personalidades más extravagantes del cine en los últimos años

La petición dirigida a Walt Disney fue realizada por la usuaria Riza Siddiqui. Hasta el momento, más de 60 mil personas se ha unido a la causa y exigieron que deben traerlo de vuelta para gobernar los mares o no verían ninguna película de Piratas del Caribe sin su capitán.

“Él ha estado desempeñando este papel desde 2003 cuando lo vimos llegar al Port Royal en su bote con esa épica música de fondo. Pero, ¿te imaginas a alguien más interpretándolo? [...] Disney reiniciará la franquicia debido a su taquilla, pero no saben que sin Johnny Depp o Jack Sparrow se hundirán, nunca podrán alcanzar el horizonte que están buscando”, dicta parte del documento presente en la plataforma.

La decisión de no contar con la participación de Johnny Depp en la sexta entrega fue por parte de Disney, luego que el actor se vea envuelto en problemas personales y la polémica que rodeaba a su divorcio con la actriz Amber Heard.

Por el momento, la compañía se mantiene firme y el nombre de Zac Efron es el más sonado durante las últimas semanas para reemplazarlo como Jack Sparrow en los siguiente proyectos de la saga.