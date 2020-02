¡Atención fans! Los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel siguen emocionados por los spots que presentó la compañía durante la última edición de la Super Bowl. En tan solo 30 segundos, Marvel condenso un adelanto de sus series más anticipadas: Wandavison, The Falcon and the Winter Soldier y Loki.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, acaba de compartir las fechas de estreno de los dos primeros shows de Marvel así como de la segunda temporada de The Mandalorian, a través de Disney Plus.

The Falcon and the Winter Soldier: Agosto

The Mandalorian Temporada 2: Octubre

WandaVision: Diciembre

The Falcon And The Winter Soldier

La trama de la serie se ha mantenido bajo estricto secreto hasta ahora, pero se deduce que la ficción retoma al equipo conformado por los actores Anthony Mackie y Sebastian Stan, quienes ya han dado vida a los conocidos personajes Falcon y Winter Soldier.

“Tienen mucha química. Verán mucho más de ella y aprenderán mucho más sobre ellos”, fueron las palabras del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo a The Hollywood Reporter.

The Mandalorian

La historia muestra a un guerrero solitario “Mando” que se encuentra lejos de la autoridad de la Nueva República. Así, se exploran nuevas luchas espaciales y la complicada profesión de ser cazarrecompensas.

La primera serie live action de Star Wars fue todo un éxito y también introdujo uno de los personajes más aclamados por el fandom en los últimos años: Baby Yoda.

Wandavison

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany) son dos seres súper poderosos que viven sus vidas cotidianas, pero pronto comienzan a sospechar que “no todo es como parece”, tal cual indica la última frase de la sinopsis.

El show combina el estilo de comedias clásicas de la era dorada y promete sobrepasar cualquier idea concebida por los fans. Sin duda, uno de los proyectos más anticipados por el misterio detrás de la trama.

