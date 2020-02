WandaVision: tráiler revelaría a los hijos de Scarlett Witch y Vision [VIDEO]

Ya salió a la luz un adelanto de WandaVision, la serie de Disney Plus protagonizada por Scarlet Witch y Vision, en la que se muestra algunos datos importantes de la ficción, tal como el traje que usará la heroína basado en los cómics.

Pero una escena en particular es lo que llamó la atención de todos los fanáticos, pues los hijos de la pareja también habrían estado presentes. Aunque en la película Avengers: Infinity War habría eliminado a Vision, ya se habría confirmado que el personaje aun permanecería en el UCM y la serie de Disney Plus se encargaría de explicar cómo es que él volverá.

WandaVision

Y una de las teorías más comentadas es que el androide regresaría mientras Wanda se mete con la realidad antes de presentarse en la cinta de Doctor Strange, debido al spot que mostró portal de streaming, ambos personajes se les ve viviendo juntos en épocas distintas.

Además, respecto a los hijos, la serie podría presentar a los hijos de Scarlet Witch y Vision, y es justo en una escena donde Wanda se da la vuelta y todo parece indicar que está embarazada, pero luego está junto a su amado frente a dos cunas y los chupones de los bebés salen volando, lo que da a entender que son sus propios hijos.

Tráiler - WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier and Loki

Los niños no serían nada menos que Billy y Tommy, aunque no se sabe qué papel tendrían en la ficción, en los cómics ellos son creados por los poderes de Wanda y con la esencia de la vida de Mephisto, que también podría ser reemplazado por Nightmare.

WandaVision aún no tiene una fecha de estreno exacta, pero según circula en redes sociales, la serie estaría pensada para salir a la luz a finales de este año.