En un teaser de a penas 30 segundos, Marvel Estudios se encargó de revelar el adelanto de tres de sus series más importantes en la noche del Super Bowl. Estas producciones estarán encargadas de expandir su Universo Cinematográfico a la pantalla chica. En las imágenes pudimos ver a Sam Wilson con el escudo que le dio Steve Rogers, a Loki y sus ambiciosas intenciones y finalmente a Wanda Maximoff, a quien pudimos apreciar llevando el traje original de Bruja Escarlata.

WandaVision es sin duda una de las series fundamentales para el MCU, ya que se conectará con las películas hacia el futuro, como es el caso de ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’. . En lo que pudimos ver, Vision está de regreso de alguna forma, pero al parecer presenciaremos el multiverso en la serie, ya que los escenarios cambian constantemente, alternando entre el blanco y negro como de series antiguas, pasando por otra secuencia que parece como de un sueño y otro tal como si fuera country.

El detalle de la noche nos lo dio la protagonista a quien hemos visto antes vistiendo de diversas formas y obviamente el que más llama la atención es el mencionado atuendo de las historietas, que desde el primer arte de la serie lo estaban metiendo con un pequeño easter-egg. Justo adelantaron el estreno de la serie para este año, por lo que en la recta final del 2020 estará disponible en Disney Plus.

Formalmente en el show seguiremos a ‘Bruja Escarlata’ y su misión para traer de vuelta a la vida a su amado Visión, quien murió a manos de Thanos en Avengers: Infinity War luego de ser despojado de la Gema de la Mente que lo hacía funcionar. La serie estará ambientada después de los acontecimientos de Avengers: Endgame, así que ojo para lo que pueda representar en los próximos largometrajes de este universo cinematográfico.