Después de 6 años, Bojack Horseman llega a su fin. La historia de un caballo depresivo logró cautivar a la audiencia durante mucho tiempo, al punto que la expectativa por los últimos 8 episodios de la sexta temporada fue desbordante.

Usualmente los personajes nos tienen acostumbrados a una trama intensa, sin embargo, en el penúltimo episodio de la serie, ejecutan un diálogo que hace referencia a Perú, especialmente, a Machu Picchu.

ALERTA SPOILER

En el décimo quinto capítulo de la sexta temporada, el cual titula “A medio camino”, Bojack está a punto de morir tras caerse en la piscina de su antigua casa luego de recaer nuevamente en su adicción. Cuando esto sucede, entra en un sueño en el que se reencuentra con todas las personas que ha visto morir en su vida. Es así como llega a la casa de su madre, Beatrice, para tener un reencuentro con algunos amigos, además de Secretariat, quien interpreta a su padre.

En ese momento, Herb cuenta que luego de ser despedido de “Retozando”, pudo encontrar la paz teniendo una vida de filantropía. Además de querer una temporada exitosa de su equipo favorito de beisbol, el examigo de Bojack reveló que 10 años después de su despido viajó a la ciudadela incaica del Cusco, donde se dio cuenta que podía dar mucho más por su vida.

Secretariat: "Por el amor de… ¿Dónde está tu compromiso? Es como si no hubieras querido suicidarte”.

Herb: “Y me alegra no haberlo hecho. Porque diez años después, ahí estaba, en Machu Picchu, y me di cuenta de que había mucho más que hacer en esta vida".