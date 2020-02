El Super Bowl 2020 trajo múltiples novedades con los tráilers de series y películas, y la nueva entrega de Loki no fue la excepción. Cuando salió el primer vistazo los fanáticos no pudieron evitar conectarlo con el Joker de Todd Phillips.

La única parte que mostró el video fue a Loki, interpretado por Tom Hiddleston, usando un traje de prisión, mientras le habla a alguien fuera de pantalla y la forma de su cabello oscuro y hacia atrás de las orejas es lo que muchos comparan con Arthur Fleck.

Loki y Joker. Créditos: Twitter

Aunque no está comprobado que Disney y Marvel hayan hecho ese particular guiño a propósito con la película de DC, los seguidores de la franquicia no dejaron de encontrar las similitudes entre los personajes.

Además, a través de Twitter, miles de usuarios hicieron capturas de imágenes de las escenas para probar que los dos villanos guardan el aspecto muy parecido y la pose que tienen cuando miran a la pantalla.

Loki y Joker. Créditos: Twitter

La serie de Loki aún no cuenta con una fecha de estreno exacta, sin embargo, se estipula que estaría llegando para la primera de 2021, coincidiendo con Doctor Strange: in the multiverse of madness, lo cual muchos asumen que el villano de Tom Hiddleston podría estar en la película.