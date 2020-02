Taika Waititi sobre Scorsese: “los héroes de Marvel no son tan italianos como él quisiera”

Desde que Martin Scorsese opinó sobre el cine de Marvel, los medios han explotado en cada oportunidad este supuesto conflicto cuando se encuentran frente a otro director de cine destacado o frente a un miembro de la franquicial. Es así como sucedió con Taika Waititi, director de Jojo Rabbit, a quien le pidieron su opinión al respecto dando así una respuesta muy a su estilo.

El cineasta italoamericano publicó un artículo donde señalaba su punto de vista sobre el hecho de que los grandes estudios estaban dejando de apoyar el cine independiente y los dramas, en favor de los superhéroes y los grandes espectáculos de efectos especiales.

Es así que nace la polémica, y ahora que Taika Waititi compite en varias categorías de los Premios Óscar por su más reciente largometraje, Jojo Rabbit, fue cuestionado por The Hollywood Reporter sobre lo que pensaba de que el director de El Irlandés dijera que el trabajo de Marvel son parques de diversiones y no películas. “Estoy de acuerdo. Está completamente en lo cierto, siempre lo he dicho”, señaló en un primer momento.

Pero luego agregó, “No estoy de acuerdo. Bueno, al haber trabajado para Marvel, sé que él hablaba específicamente de las películas de Marvel. Sé cuánto trabajo hay detrás para lograr crear historias para esas cintas y cuánto trabajo lleva rodarlas y la post-producción. Básicamente, todo está basado en la historia para el estudio. Al final del día, ese rectángulo [el logo de Marvel] afecta emocionalmente a las personas. No importa si es muy colorido, supongo que es demasiado colorido para él. Los trajes tal vez no sean suficientemente italianos”.

Debido a que Martin Scorsese se ha preocupado desde los inicios de su carrera por su herencia italiana, varias de sus historias más importantes giran en torno a dicha comunidad en Estados Unidos. Para Waititi puede tratarse de un tema sin importancia, pero para Scorsese el cine siempre ha sido algo más que entretenimiento, y si el director de Thor: Ragnarok hubiera leído las palabras del cineasta veterano y no solo respondido a las preguntas de reporteros, habría tenido una opinión más razonable sin necesidad de burlarse.