El Super Bowl 2020 está generando bastantes expectativas entre los fanáticos del deporte, pero también para los amantes del cine ya que, es sabido que en este popular evento también se presentan diferentes tráilers de las películas más anheladas en este año.

Entre ellas estaría la que iniciará con la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel, Black Widow, protagonizado por la nominada a mejor actriz en los Premios Oscar 2020, Scarlett Johansson y que promete recorrer más acerca del pasado del personaje.

Además, podrían llegar otros títulos como: Mulan, Birds of Prey, Sonic: The Hedgehog, El hombre invisible, Rápidos y Furiosos 9 y Un lugar en silencio 2. Sin embargo, no se puede dejar de lado algunas series animadas como Rick and Morty, el cual la producción prometió mostrar un avance en el evento.

Cabe recordar que según afirma The Hollywood Reporter, las compañías Warner Bros. Y Sony Pictures han decidido no poner ningún tráiler en el Super Bowl 2020, dejando atrás algún adelanto de Wonder Woman 1984 o Venom 2.

Black Widow

La cinta recorrerá cómo Natasha Romanova se vuelve en la poderosa Black Widow y se entrega a KGB para volverse en un agente definitivo. Sin embargo, cuando la URSS se disuelve, el gobierno buscará la forma de matarla mientras ella se dirige a Nueva York para trabajar como una operativa freelance.

Mulan

La historia está ambientada en la dinastía Han, donde se presenta a Fa Mulan, hija única del ya anciano Fa Zhou. Y por la edad avanzada de su padre, ella decide hacerse pasar por hombre para ir a la batalla contra los hunos liderados por Shan Yu y que intentarán invadir China.

Birds of Prey

La película sucede luego de lo sucedido en Escuadrón Suicida, en la que se muestra a una Harley Quin mucho más independiente y que ha abandona a Joker. La protagonista unirá a su grupo luego de enterarse que una joven, Cassandra Cain, se encuentra con un diamante de Máscara Negra.

Sonic: The Hedgehog

Sonic disfrutará de su estadía en la Tierra con su nuevo amigo humano, Tom Wachowski, pero su tranquilidad no durará mucho tras enterarse que el villano Dr. Robotnik querrá capturar al protagonista para usar su fuerza y así dominar el mundo.

El hombre invisible

La cinta relatará cómo la protagonista Cecilia queda viuda, luego que su abusivo exnovio se suicide, sin embargo, las cosas empeorarán cuando ella sospeche que su antigua pareja no está muerto y que intentará hacerle daño.

Rápidos y Furiosos 9

La franquicia continúa las diferentes aventuras y carreras del equipo de amigos, luego de la traición de Dominic Toretto.

Un lugar en silencio 2

Luego de los anteriores acontecimientos, la familia Abbott se enfrentará a los terrores del exterior, en la que deberán enfrentarse a lo desconocido ya que se darán cuenta que las criaturas que cazan por el sonido no son las únicas amenazas que los acecharán.

Rick and Morty

La serie animada cuenta las aventuras del abuelo y nieto, Rick and Morty, quienes pasarán por diferentes situaciones cada vez más divertidas y tendrán que buscar la manera de solucionarlo.