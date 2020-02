Los fans no pueden esperar más. El partido más importante de la NFL, la Super Bowl 2020, es uno de los eventos más vistos a nivel mundial y también es una oportunidad para que Marvel Studios presente los avances de sus últimos producciones, manteniendo el hype por todo lo alto.

Horas antes, el cartel con los spots que se verán hoy en el Super Bowl se ha filtrado en las redes sociales y se logra ver un avance de The Falcon And The Winter Soldier, protagonizada por Sebastian Shaw y Anthony Mackie.

Parte de los spots revelados. Créditos: Difusión

Si bien la sorpresa pudo haberse empañado por este adelanto, no cabe duda que la espera de los fans por presenciar el spot ahora es más grande que nunca, ya que el proyecto aún tiene a algunos escépticos.

Por otro lado, las compañías Warner Bros y Sony Pictures decidieron no mostrar ningún tráiler durante el evento, dejándole el camino libre a Marvel y Disney. Por tanto, las esperanzas de ver un avance de Wonder Woman 1984 o Venom 2 han quedado reducidas al mínimo.

¿De qué trata The Falcon And The Winter Soldier?

La trama de la serie se ha mantenido bajo estricto secreto hasta ahora, pero se deduce que la ficción retoma al equipo conformado por los artistas Anthony Mackie y Sebastian Stan, quienes ya han dado vida a los conocidos personajes Falcon y Winter Soldier.

“Tienen mucha química. Verán mucho más de ella y aprenderán mucho más sobre ellos”, fueron las palabras del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo a The Hollywood Reporter.

¿Quién es US agent?

U.S. Agent es un superhéroe ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics, generalmente los protagonizados por Capitán América y Los Vengadores. Apareció por primera vez en Captain America # 323 (noviembre de 1986 ) como Super Patriota.