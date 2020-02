Bong Joon-ho: la mente detrás del éxito Parasite

Tomado de Vanity Fair

Hace catorce años, un gigante invadió Cannes. Una película coreana llamada The Host se estrenó en la barra lateral del festival conocida como Quincena del Director. Como era de esperar, las viejas manos de Cannes estaban horrorizadas de que una película sobre un hombre que intentaba salvar a su hija de las garras de un monstruo marino carnívoro hubiera sido invitada.

Avance rápido 14 años. En 2019, la nueva película de Bong, un thriller de género fluido sobre una familia pobre que se insinúa en la vida doméstica de una familia rica, se estrenó en Cannes. Esta vez no estaba en el festival, pero tan pronto como terminó la película, recibí un mensaje cargado de emojis de una amiga, la actriz Tilda Swinton: “¡Parasite es una obra maestra!”. Las palabras de Swinton se confirmaron rápidamente. Parasite se llevó a casa la Palma de Oro y podría decirse que es el ganador más popular del primer premio del festival desde Pulp Fiction de 1994.

Bong refutó la sabiduría convencional de que los estadounidenses no aceptarán las películas subtituladas y convirtió un thriller de comedia de guerra en Seúl en un éxito asombroso: Parasite ya ha ganado $ 25 millones en los EEUU. La película en lengua extranjera más taquillera del año pasado y más de $ 132 millones en todo el mundo. Incluso se está trabajando en una serie limitada en HBO. Bong ha inspirado todo esto al mantenerse fiel a su personalidad idiosincrásica.

Este es el año en que el Premio de la Academia anteriormente conocido como “mejor película en lengua extranjera” ha pasado a llamarse “mejor película internacional”. Parasite ha ayudado a que los Óscar evolucionen aún más (como lo hizo Roma el año pasado) al conseguir seis nominaciones, a la mejor película internacional, mejor película, mejor director, mejor guión original, mejor diseño de producción y mejor edición. Ninguna película de Corea del Sur ha sido nominada en ninguna de estas categorías. Cuando se le preguntó sobre la presión (nuestra entrevista se llevó cabo antes de que se anuncien las nominaciones), Bong dice: “No creo películas para el país. Apenas pienso en el concepto de países y fronteras. Realmente sigo mis propias actividades personales”.

El actor coreano-estadounidense Steven Yeun, una estrella en el Okja de Bong (2017), concuerda en que la fortaleza del director es su singularidad: “Creo que este momento trasciende cualquier límite cultural. Para que Bong vea los frutos de su trabajo aquí en los Estados Unidos me habla más sobre el mundo y sobre cómo todos estamos cambiando”.

Además de Bong, ese año vio las primeras películas de un quién es quién de la película coreana: Park Chan-wook (más tarde conocido por Oldboy ), Hong Sang-soo (la querida de Cannes que desde entonces hizo dos películas con Isabelle Huppert), Kim Jee-woon (más tarde conocido por A Tale of Two Sisters) y Lee Chang-dong (el maestro detrás del contendiente de los premios del año pasado Burning), entre otros. El análogo más cercano a este florecimiento de cineastas coreanos muy originales sería la generación de 1970 de Coppola, Scorsese, Lucas, Spielberg, Ashby, Friedkin, et al.

Con solo 31 años, Bong era el más joven de esta cohorte. “Creo que había algo en el agua”, dice, medio bromeando. “Fuimos una generación muy afortunada. En ese momento, los estudios eran un poco inocentes. Hubo muchos productores agresivos que protegieron a los cineastas”.

Este tipo de camaradería todavía significa todo para él. “En realidad estoy muy ansioso las 24 horas del día”, dice, después de haberlo visto beber tres tazas de café negro. “Un psiquiatra en realidad me dijo que tengo ansiedad severa y que tengo tendencias compulsivas severas hasta el punto en que sería imposible para mí tener una vida social. Pero gracias a la realización de películas he podido sobrevivir”.