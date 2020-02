Una de las fuertes contendientes en la última edición de los BAFTA era nada menos que Retablo, la película peruana que competía para ser reconocida como la “Mejor ópera prima" del 2019. Sin embargo, no pudo llevar el premio a casa.

La opera prima de Álvaro Delgado-Aparicio ha recorrido distintos festivales de cine y se ha llevado las palmas en más de una ocasión, pero “Bait” fue la película que finalmente se impuso en la ceremonia. En la categoría también compitieron “For Sama”, “Maiden”, y “Only You”.

Retablo cuenta la historia de Segundo Paucar, un joven de 14 años que está siendo entrenado por su padre, un maestro retablista Ayacuchano, para continuar con el legado familiar.

Todo parece ir bien la vida de la humilde familia hasta que el joven adolescente observa por accidente a su padre en un acto que hace que todo su mundo se le venga abajo.

Al estar inmerso en un entorno tradicional y conservador como lo es la Sierra del Perú, Segundo tratará de convivir en silencio con todo lo que le sucede, pero todo le pasará factura y la verdad desembocará en una tragedia.

A estas alturas, son pocos quienes desconocen la película de Álvaro Delgado-Aparicio que ha llenado de orgullo a sus compatriotas, pero ¿de qué trata Bait?

Bait, la ganadora de los Bafta 2020

La película de Mark Jenkin está rodada con una cámara Kodak de 16mm del año 1976 y procesada a mano. Martin Ward es un pescador pero no tiene barco. Su hermano Steven ha reconvertido el barco de su padre en una embarcación de recreo para turistas, abriendo una disputa entre los hermanos.