¿Por qué no está Dwayne Johnson en Rápidos y Furiosos 9? La superestrella se unió a la franquicia en 2011 como el agente DSS Luke Hobbs, contratado para cazar a Dominic Toretto (Vin Diesel) y su equipo para luego regresar en Fast & Furious 6 en busca del peligroso Owen Shaw (Luke Evans).

Después de perdonar a Toretto y su quipo en la sexta entrega, Hobbs ayudó a frustrar un complot del hermano de Owen, Deckard Shaw (Jason Statham) en Furious 7 antes de rodar con la tripulación de Toretto otra ves en The Fate of the Furious, donde llevó a Cipher (Charlize Theron) ante la justicia.

¿Por qué Dwayne Johnson se fue de la saga?

En una entrevista de enero de 2019 con MTV News, Johnson explicó que no regresaría para FF9 debido a un horario conflictivo con Hobbs & Shaw. La Roca luego insinuó que podría reunirse con su familia en Rápidos y Furiosos 10, que se estrenará un año después dela novena entrega.

Rápidos y Furiosos 9 - tráiler

“Quién sabe, con Fast 10 y en el futuro, nunca se sabe. Porque mira, al final del día, la verdad es que hay asuntos pendientes entre Hobbs y Dom. Está sin terminar”, dijo Johnson.

Johnson luego bromeó con Hobbs y Toretto se volvería a encontrar en un video agradeciendo a Diesel, un productor de la franquicia Fast, por apoyar a la spin-off Hobbs & Shaw.

Sin embargo, Johnson y Diesel discutieron durante el rodaje de ‘The Fate of the Furious’, pero a partir de septiembre de 2019 limaron asperezas.

Reflexionando sobre la filmación de la octava película en una entrevista con la revista Rolling Stone, Johnson dijo que él y Diesel tenían una “diferencia fundamental en las filosofías sobre cómo abordamos el cine y la colaboración”, y agregó que estaba “agradecido por esa claridad” después de una cara a cara con Diesel. Johnson luego aclaró que no tenía “mala voluntad” hacia su cuatro veces coprotagonista.

Solo queda esperar la décima entrega para saber si Dwayne Johnson regresará para la décima entrega de la taquillera franquicia de acción, Rápidos y Furiosos.