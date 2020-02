Netflix tiene un amplio catalogo de películas y shows, pero pocas han calado en los espectadores como Stranger Things, una serie que rinde tributo al mejor cine de los años 80.

Desde su estreno en 2016, no ha hecho más que ganar más adeptos y promete sorprender a sus seguidores en la cuarta temporada, confirmada hace poco meses por la plataforma de streaming. Sin embargo, un nuevo personaje llamado “Ashe” habría revelado más de la cuenta.

Confirman a nuevos integrantes de Stranger Things. Créditos: Netflix

Así lo reveló el portal Murphy’s Multiverse, cuyo informe asegura que el integrante aparecería de manera regular hasta una quinta temporada ya en desarrollo.

“La temporada 4 introducirá un personaje clave. El estudio está buscando un hombre estadounidense de cualquier etnia de aproximadamente 20 años para desempeñar el papel que viene con un contrato de 2 temporadas, lo que significa que el arco del personaje, descrito como parte integral de la nueva temporada, no se resolverá hasta la temporada 5”, detalló MM.

Reciente teoría revela que otro sería el prisionero de los rusos. Créditos: Composición

El destino de Jim Hopper, interpretado por Davif Harbour, también es una de las interrogantes que se revelará en el futuro de Stranger Things. Como se recuerda, el policía se sacrificó en el final de la temporada 3 para salvar el mundo. El actor asegura que no conoce qué pasara con su personaje.

“Obtuvimos el octavo episodio un par de meses antes de filmarlo [...] Recuerdo haberlo leído, y al final no me habían contado todo sobre esta instalación rusa, sobre ‘The American’ y el Demogorgon. En realidad, no sabía nada sobre eso, solo lo leí en el guión y pensé que era increíble", declaró Harbour para The Wrap.