Terminator: Dark Fate: Linda Hamilton no estaría dispuesta a ser Sarah Connor de nuevo

Luego del estreno de Terminator: Dark Fate, las críticas no se hicieron esperar, la cual no fue del todo favorable con el retorno de esta clásica película. Y aunque no ha sido considerada como la peor de las sagas, Linda Hamilton declaró que no tiene la intención de regresar como Sarah Connor.

Según recoge The Hollywood Reporter, la actriz habría respondido sobre su retorno a la franquicia en un futuro, pero ella lo habría negado por ponerse en juego millonaria suma de dinero.

Terminator: Dark Fate - Tráiler extendido

“No. Algo me dice que... no lo sé. Realmente apreciaría una versión más pequeña donde millones de dólares no estén en juego. La audiencia de hoy es tan impredecible. No puedo decirte cuántos habladores simplemente dicen: 'Bueno, la gente ya no va al cine'. Ese no es un análisis de Hollywood, eso simplemente sale de la boca de casi todos”.

Hamilton recalca que la industria del cine en incierta en estos tiempos y no siempre se pueden sacar estadísticas reales del éxito en taquilla.

“Definitivamente no debería ser una empresa financiera de alto riesgo, pero estaría muy feliz de nunca regresar. Así que no, no tengo esperanzas porque realmente me encantaría que se quedara así. Pero si hubiera algo realmente nuevo que llamara mi atención... soy una persona lógica y siempre consideraré cambios viables”, finalizó la estrella.

Terminator: Dark Fate no cumplió las expectativas de los fanáticos que, ni con el regreso de Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger, levantaron la taquilla. La película invirtió 185 millones de dólares pero solo logró recaudar 261 millones de dólares.