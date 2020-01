The Witcher: Netflix revela la historia oficial de la película animada

Hace algunas semanas se anunció que The Witcher tendría su propia serie animada, “The Witcher: Nightmare of the Wolf” aunque no se dio muchos detalles de la historia, la noticia agradó a muchos fanáticos de esta ficción adaptada por Netflix.

Y aunque algunos seguidores de la franquicia asumieron que Geralt de Rivia, interpretado por Henry Cavill, sería el protagonista de la nueva animación, la sinopsis revelado en la popular plataforma de streaming, indicaría que sería así.

“Mucho antes de tutelar a Geralt, Vesemir comienza su propio viaje como brujo después de que el misterioso Deglan reclame su presencia mediante la Ley de la Sorpresa”, indicó Netflix en su portal.

The Witcher - Tráiler

Hasta el momento siguen rondando más dudas de la nueva serie animada, pero se conoce que el personaje principal será el maestro y tutor de Geralt y que la historia presentada será un guion original, la cual no se basará en los libros de Andrej Sapkowski, ya que enseñará los inicios de Vesemir en su juventud.

Studio Mir será el encargado de esta nueva producción, quienes trabajaron también para Voltron: Legendary Defender y Legend of Korra. Aun no existe una fecha de estreno fija para la animación, pero se estima que se estrene antes de la segunda temporada de The Witcher en 2021.

La sinopsis oficial cuenta lo siguiente: “The Witcher es el relato épico que une el destino y la familia. Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas pueden ser más despiadadas que las bestias. Pero cuando el destino lo lleva a una poderosa hechicera y a una joven princesa con un peligroso secreto, juntos deberán aprender a navegar en un volátil continente”.