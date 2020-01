La Foquita: El 10 de la calle: ¿Qué otros futbolistas famosos incursionaron en el cine ?

Jefferson Farfán, uno de los futbolistas más populares del país, acaba de estrenar su película y esta promete causar revuelo. ‘Foquita: El 10 de la calle’ presentará la vida del jugador a través de diferentes etapas de su vida incluyendo su llegada al Mundial Rusia 2018. Pero la popular ‘Foquita’ no es el único en haber incursionado en la pantalla grande.

Generalmente en el mundo del deporte, el éxito tiende a ser algo extravagante, ya sea en el estilo de vida, la impresión ante los medios, o en las relaciones interpersonales que usualmente los atletas exponen. Cuando la fama llega, los egos se inflan, y en más de una ocasión varios jugadores de fútbol honraron la pantalla grande con apariciones en diversas cintas. Estos son los jugadores que hicieron cameos o tuvieron algún papel en diversos largometrajes.

Vinnie Jones

Aunque actualmente lo conozcamos más por sus apariciones como actor, que por ser un controversial jugador de fútbol, Vinnie Jones hizo su salto a la pantalla grande de mano de Guy Ritchie, pero jamás olvidó sus orígenes, apareciendo como un hooligan del Manchester United en la hilarante EuroTrip. Es un breve pero memorable rol que juega con su historia de deportista peleador.

Vinnie Jones

Eric Cantona

Eric Cantona es otro jugador que ya participó de forma relevante en muchísimas películas. Una de sus primeras apariciones fue en Looking For Eric, un film que justamente trata de un cartero que se obsesiona con el deportista. Con semejante orgullo, no es sorpresa que Cantona haga una aparición, como una versión filosófica de sí mismo que aparece cuando el protagonista consume drogas.

Eric Cantona

Stan Collymore

Stan Collymore aparece con frecuencia en la televisión británica como invitado y comentarista, pero nadie esperaba que hiciese un pequeño cameo en la terrible secuela Basic Instinct 2. Claro que no es un rol muy destacable, sino que interpreta a un hombre que es víctima de los encantos fatales de Sharon Stone, y su participación dura menos de 5 minutos.

Ronaldo

Aunque Ronaldo, el popular futbolista brasileño tiene su buena cantidad de fanáticos debido a su destreza en el deporte, quizás esto no sería así si hubiese elegido ser actor. Aunque aparece brevemente en la sátira Mike Bassett: England Manager, la única línea que tiene que decir parece emitida por un muñeco de cartón. ¡Al menos lo intentó!

Jugadores que incursionaron en el cine

David Beckham

Conocido actualmente tanto por ser jugador, modelo, y celebridad alrededor del mundo, David Beckham llegó a ser tan importante en un período particular de la historia del fútbol, que hasta apareció en el título de un film, Bend It Like Beckham. Sin embargo, el deportista no pudo aparecer en esa película, aunque sí hizo cameo en Goal!, haciendo de sí mismo en una escena regular.

David Beckham

Zinedine Zidane

La aparición de Zinedine Zidane en Astérix aux Jeux Olympiques no tiene absolutamente nada de regular, visto y considerando que Zidane aparece como una especie de egipcio alto que casualmente sabe jugar muy bien al fútbol. Claro que no tiene sentido, pero una que otra risa provoca este tan extraño cameo.