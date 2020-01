La historia de Geralt de Rivia acaba de empezar. Con un exitoso estreno de primera temporada, Netflix, posiciona a The Witcher como uno de sus mayores éxitos y ha confirmado que aún hay mucho por contar.

Lo cierto es que el protagonista cuenta con una amplia variedad de historias pertenecientes a los libros de Andrzej Sapkowsk, quien no estuvo implicado en el desarrollo de la serie, para sorpresa de muchos fans.

The Witcher: cronología

“Defiendo totalmente la libertad del artista y su expresión artística. No interfiero o impongo mi visión a otros artistas. No insisto o lucho por nada. Aconsejo cuando es necesario y me lo piden”, fue la serie de razones que dio el escritor para la weblog Gizmodo.

De esta manera, confirmó que fue su propia decisión no involucrarse demasiado. “No me gusta trabajar muy duro o durante mucho tiempo”, explicó haciendo referencia al esfuerzo que implica encargarse de una serie.

The Witcher podría tener tercera temporada. Créditos: Netflix

Andrzej Sapkowsk tampoco quiso alabar el show al estar él acreditado porque no sería decente. De igual modo se negó a comentar los puntos débiles de The Witcher. “Tendría que ser un idiota para decir lo que no han adaptado bien. Figuro en los créditos”, agregó.

En cuanto a la comparación que surgen entre la serie y los videojuegos, señaló que está imposibilitado de dar un veredicto.

The Witcher no tiene reparos en desenvainar la espada

“Los videojuegos no son para mí, prefiero los libros como entretenimiento. De todas formas, no se pueden comparar. Son aproximaciones demasiado diferentes. No puedes comparar unos spaghettis a la carbonara con una bicicleta”.